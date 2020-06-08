Британец, сразу ставший счастливчиком и неудачником

В знаменательный для США день, когда в июле 1969 года астронавт Нил Армстронг сделал первый шаг по Луне, вместе со всеми американцами безудержно радовался один британец Дэвид Трелфол, который удивил мир своим везением и одновременно трагической неудачей последовавшей после. О свалившемся с неба богатстве и гибели от него же — в материале "Рамблера".

В 1960 году букмекерскую контору William Hill посетил господин Трелфол, пожелавший поставить 10 фунтов на то, что до 1 января 1970 года нога человека ступит на Луну. Компания предложила шанс — 1000 к одному.

После удачной высадки на Луну счастливый британец получил свои 10 000 фунтов, которые по тем временам были достаточно большой суммой. Например, месячная зарплата рабочего равнялась 30-40 фунтам.

Свой выигрыш Трелфол решил потратить на спортивный автомобиль, однако тренироваться ездить ему было некогда, в связи с чем мужчина сразу же поехал по делам. В итоге он не справился с управлением и разбился насмерть в том же году.