Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британец, который оказался невиданным счастливчиком и неудачником одновременно 

Мария Сергеева 2 часа назад
Британец, сразу ставший счастливчиком и неудачником
Фото: yaplakal.com
В знаменательный для США день, когда в июле 1969 года астронавт Нил Армстронг сделал первый шаг по Луне, вместе со всеми американцами безудержно радовался один британец Дэвид Трелфол, который удивил мир своим везением и одновременно трагической неудачей последовавшей после. О свалившемся с неба богатстве и гибели от него же — в материале "Рамблера".
В 1960 году букмекерскую контору William Hill посетил господин Трелфол, пожелавший поставить 10 фунтов на то, что до 1 января 1970 года нога человека ступит на Луну. Компания предложила шанс — 1000 к одному.
После удачной высадки на Луну счастливый британец получил свои 10 000 фунтов, которые по тем временам были достаточно большой суммой. Например, месячная зарплата рабочего равнялась 30-40 фунтам.
Свой выигрыш Трелфол решил потратить на спортивный автомобиль, однако тренироваться ездить ему было некогда, в связи с чем мужчина сразу же поехал по делам. В итоге он не справился с управлением и разбился насмерть в том же году.
Видео дня. На видео попал кабан, гулявший по Москве
Комментарии 1
Люди , Нил Армстронг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как душманы пытали пленных советских солдат
Как душманы пытали пленных советских солдат
Что творят россияне на своих дачах: реальные фото
Что творят россияне на своих дачах: реальные фото
Чем удивил немецких танкистов советский Т-34
Чем удивил немецких танкистов советский Т-34
Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана
Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Во сколько обошелся Абрамовичу «Крик»
00:30
Во сколько обошелся Абрамовичу «Крик»
Люди Вещи
На видео попала собака, живущая в теле кошки
01:08
На видео попала собака, живущая в теле кошки
Безумный мир
Названы признаки того, что телефон прослушивают
00:25
Названы признаки того, что телефон прослушивают
Вещи
На видео попал кабан, гулявший по Москве
00:29
На видео попал кабан, гулявший по Москве
Безумный мир
Можно ли построить 100-километровый небоскреб
12:13
Можно ли построить 100-километровый небоскреб
Вещи Безумный мир
Пес самостоятельно расстелил постель и лег спать
00:32
Пес самостоятельно расстелил постель и лег спать
Безумный мир
Почему Горбачев стал культовым «вождем» на Западе
00:44
Почему Горбачев стал культовым «вождем» на Западе
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение