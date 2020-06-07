Зачем предатель Власов освободил Прагу от нацистов 

Андрей Власов был умным и очень коварным человеком со своими далеко идущими устремлениями. Предавал он легко, и делал это дважды. Когда нацисты проиграли, он предал и их, и продолжил идти к своей цели. Для того, чтобы разобраться, зачем в 1945 году Власов приказал своим солдатам напасть на нацистов, надо разобраться, как трансформировались идеи этого человека на протяжении всей войны.

Почему Власов предал Родину

Андрей Власов относился к первому поколению советской военной элиты. Простой крестьянин, он стремительно сделал себе военную карьеру в РККА. Во время Гражданской войны он воевал с белыми и махновцами на юге России. Всегда советское руководство рассматривало его как очень лояльного, преданного и талантливого кадра, его нахваливали Жуков и Хрущев.

В 1938 году его отправляют военным консультантом в Китай, где он помогает Чан Кайши. Войну Власов встретил у Львова. В начале 1942 года его назначают командующим 2 ударной армии Волховского фронта у Ленинграда. Весной-летом она попадает в тяжелейшее окружение, прежде всего, по вине штаба и ставки. Его солдаты умирают от голода, им нечем стрелять. В этот момент Власов, судя по всему, и осознает, что с большевиками ему не по пути. С одной стороны, он на собственном опыте видел все недостатки советского военного командования.

Его талантливые и правильные инициативы часто блокировались бездарным штабом, из-за чего люди гибли тысячами, а Советы проигрывали. С другой стороны, он видит мощь нацистского оружия, которое наносит стремительный удар. И хотя битва под Москвой уже состоялось, победа нацистов еще казалась многим очень вероятной. Потому и сдается немцам.

В 1943 году красивый агитационный текст «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом».. В нем он обличает большевистский режим. который вдохновил русских на революцию, повел на бой за светлое будущее, но затем жестоко предал. Власов обвинял большевиков и лично Сталина в антирусской коллективизации, уничтожении высшего армейского командования, неуклюжей организации советской армии. Есть все основания полагать, что Власов здесь он не кривил душой, и его веру в коммунистов серьезно подорвала коллективизация и террор.

Мы не знаем. чего он желал больше: спасти свою шкуру или свергнуть Сталина, но тихо возненавидел он большевистский режим еще в конца 1930-х.

Власов писал, что вождь после начала войны увидел сильное неприятие русскими его власти, и поэтому устроил национальную клоунаду с возрождением церкви и воспеванием прежде «империалистических» героев вроде Суворова и Кутузова. А немцы, по мнению Власова, старые союзники России, готовые помочь свергнуть антирусскую власть большевиков и вернуть русским людям свободу и землю. Интересно. что в тексте ни разу не упоминается ни Гитлер, ни нацизм, ни евреи, а многие аргументы Власова звучат очень рационально и используются в критике Сталина и сегодня.

В немецком плену: строительство армии и планы сдаться американцам

Немцы встретили русского предателя с распростертыми объятиями. Они считали это победой своей пропаганды, которая смогла повлиять не только на отдельных солдат-перебежчиков, но и на целого генерала армии. К нему относятся достаточно уважительно: хотя все его действия контролируются нацистами, ему позволяют делать громкие заявления и создавать организации. В итоге в 1944 году создается комитет спасения народов России — орган, который претендовал на статус правительства России в изгнании. РОА становится вооруженными силами этой антибольшевистской России. Вокруг Власова собираются многие русские в Рейхе, как советские предатели, так и эмигранты. Хотя Власов долго создавал себе образ полностью лояльного человека, он никогда не стремился быть нацистской марионеткой и пытался проводить независимую политику.

В 1943 году он совершил поездку по оккупированным русским регионам с лекциями, критикующими и нацистов, и большевиков. Также есть недостоверные и очень загадочные свидетельства о том, что он контактировал с советской разведкой в лице некоего Мелентия Зыкова, который попал в капитаны РОА через немецкий плен и загадочно исчез в 1944 году.

В конце войны Власов начинает строить планы о том, как бы сдаться союзникам и оказаться в хороших условиях. Кроме того, он не оставляет своих политических антибольшевистских планов. Власов считает, что конфликт между СССР и союзниками неминуем, и КОНР станет той антибольшевистской прозападной силой, которая вместе с американцами и англичанами будет освобождать Россию от Сталина.

Предательство Рейха

В январе 1945 года нацистам было не до русских, и РОА наконец-то становится настоящей силой, численностью в 50 тысяч человек. Два раза РОА сталкиваются с советскими войсками. Третье ее боевое применение — второе предательство Власова. В конце марта командование РОА принимает решение соединиться с казачьими частями КОНР в Альпах и вместе сдаться союзникам. Также обсуждались варианты пробиться в Сербию к четникам или в Югославию к УПА*, и продолжать борьбу против коммунистов и нацистов вместе с этими силами. Однако этим планам было не суждено сбыться.

6 мая РОА с тяжелыми боями вдруг совершенно внезапно освобождает Прагу от нацистов. Этот показательный шаг должен был показать Западу, что Власов на их стороне. Сначала чехи ликуют, но вскоре заставляют Власова уйти из города и расстреливают некоторых его приспешников — наступающие большевики могли отомстить.

РОА начинает движение в сторону позиций союзников, и многие власовцы сдаются американцам.

Но это их не спасло: союзники все равно выдали их большевикам, которые расстреливали власовских офицеров без суда. Самого же Власова в итоге ловят СМЕРШовцы. Разные источники описывают его сдачу по-разному. Одни говорят, что он позорно прятался на полу грузовика, замотанный в ковер, другие — что он, облаченный в форму РККА, с достоинством вышел к советским разведчикам.

*запрещённая организация в РФ