«Пенсионер ничего никому не докажет»

Каждый россиянин должен до конца года решить, оставляет ли он бумажную трудовую книжку или переходит на новую электронную. Пользователи Сети оценили нововведение, а «Рамблер» собрал самые интересные мнения. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Большинство недоверчиво относятся к переходу на электронный формат, опасаясь, что данные могут просто потеряться.

DonVictorio: «Лично я оставил в бумажном варианте, что бы не произошло события „ой, я тут что-то нажала и все исчезло“. Зная нашу действительность, забодаешься потом бегать и восстанавливать».

Krysya: «Просто задубливаются книжки: электронная и бумажная. Некоторый гемор работодателю вести 2 книжки, но для сотрудника надежнее, когда есть копия. Электронный документооборот пока совсем не налажен в нашем государстве. Так что я бумажную оставляю».

Pavljuck: «Мне сами бухгалтера посоветовали оставить бумажный вариант, не стал сопротивляться)».

TTetsu6: «Когда только зарегалась на госуслугах, на пробу взяла выписку из : «Когда только зарегалась на госуслугах, на пробу взяла выписку из ПФР и так узнала, что у меня потерялось 3 года стажа из 5 с одной работы. Обращалась к тому месту работы и в ПФР по месту жительства, все стрелочники. Так вопрос на пару лет завис, пока в ПФР не получилось настрочить гневное письмо через электронку. Чудо, стаж нашли за две недели. А если бы не было копий трудовой, чем бы им тыкать?…»

Cbipok19906: «В моем коллективе и коллеги с соседних филиалов никто цифровую не заказал».

Ta2u: «Мы всем коллективом решили, что остаёмся на бумажных». Так как в электронный вид все равно передаётся, а в бумажной та же запись будет не лишняя».

Tremp: «Супруга кадровик, я айтишник — оба категорически против отказа от бумажного варианта».

Некоторые указывают, что множество консервативных организаций до сих пор оперируют только бумажными документами. В том числе и Пенсионный фонд.

ANTOSQW: «В настоящее время пенс фонд верит только бумажкам: если в трудовой бумажной есть исправления (а это выявится обязательно когда придет время оформлять пенсию) — то требуется или справка из данного предприятия, что ты действительно работал там, или такая же справка из архива города или решение суда (с привлечением свидетелей работавших с заявителем в то время). Т.е. при ведении электронной трудовой работник должен будет при увольнении брать справку от предприятия о стаже и виде работы (и хранить эту справку до назначения пенсии)».

Rosa256: «Ведь в случае любого косяка виноватой и терпящей проблемы стороной всегда оказывается сам гражданин…Один глюк на сервере ПФРФ — и пенсионер ничего никому не докажет».

Redfox79: «А потом в один не прекрасный день где-нибудь ляжет сервер или условная Галина Ивановна не в ту кнопку тыкнет и всё. Доказать нечем».

Других пользователей больше волнует вопрос устройства на новое место работы с электронной трудовой.

KopaiRudu: «добавлю, что при смене места работы, если ты откажешься от бумажной, у тебя не получится устраиваться в чисто цифровом формате. Тебе надо будет пойти в мфц, взять выписку своей электронной трудовой книжки, и уже по ней тебя будут устраивать на новую работу. Так что нет ни одной адекватной причины отказываться от бумажной трудовой. отказавшись ты не получаешь вообще ничего».

CBeTJIRchok6: «Наши кадровики и электронную потерять могут, и данные чужие записать, а потом ручками разведут: „Ну, бывает!“

А где-то работодатели решили этот вопрос самостоятельно.

Mayomsk73: „А в нашей организации сперва спросили, в каком виде мы предпочли бы ведение трудовой книжки и когда мы захотели бумажный вариант, нам сказали фигушки и просто отдали трудовую на руки. Вуаля!“

Впрочем, другие россияне считают, что электронная трудовая книжка ничего по большому счету не изменит.

Baldemaruss: „Возьмёшь печатную форму при увольнении. Закон позволяет. Вообще если работодатель за тебя ничего не отчислял, то с книжкой в пенсионном фонде просто разведут руками и посочувствуют. По сути атавизм из совка. Ничего не докажешь“.

VelMark20206: „Рано или поздно переведут на электронный документооборот, что уж сопротивляться. Удобно же когда всё в электронном виде — никуда ходить не надо, очереди стоять не надо, потыкал в телефоне или компьютере и всё решилось. Вы же онлайн-банком пользуетесь, здесь тоже самое“.

Misy: „Разницы никакой. Все равно будут на работе при увольнении давать бумагу по форме, которая дублирует то что внесут в ПФР. Сами трудовые это прошлый век“.