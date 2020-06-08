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Что россияне думают о переходе на электронные трудовые книжки 

Полина Алферова 4 часа назад
«Пенсионер ничего никому не докажет»
Фото: Depositphotos
Каждый россиянин должен до конца года решить, оставляет ли он бумажную трудовую книжку или переходит на новую электронную. Пользователи Сети оценили нововведение, а «Рамблер» собрал самые интересные мнения. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Большинство недоверчиво относятся к переходу на электронный формат, опасаясь, что данные могут просто потеряться.
DonVictorio: «Лично я оставил в бумажном варианте, что бы не произошло события „ой, я тут что-то нажала и все исчезло“. Зная нашу действительность, забодаешься потом бегать и восстанавливать».
Krysya: «Просто задубливаются книжки: электронная и бумажная. Некоторый гемор работодателю вести 2 книжки, но для сотрудника надежнее, когда есть копия. Электронный документооборот пока совсем не налажен в нашем государстве. Так что я бумажную оставляю».
Pavljuck: «Мне сами бухгалтера посоветовали оставить бумажный вариант, не стал сопротивляться)».
TTetsu6: «Когда только зарегалась на госуслугах, на пробу взяла выписку из ПФР и так узнала, что у меня потерялось 3 года стажа из 5 с одной работы. Обращалась к тому месту работы и в ПФР по месту жительства, все стрелочники. Так вопрос на пару лет завис, пока в ПФР не получилось настрочить гневное письмо через электронку. Чудо, стаж нашли за две недели. А если бы не было копий трудовой, чем бы им тыкать?…»
Cbipok19906: «В моем коллективе и коллеги с соседних филиалов никто цифровую не заказал».
Ta2u: «Мы всем коллективом решили, что остаёмся на бумажных». Так как в электронный вид все равно передаётся, а в бумажной та же запись будет не лишняя».
Tremp: «Супруга кадровик, я айтишник — оба категорически против отказа от бумажного варианта».
Некоторые указывают, что множество консервативных организаций до сих пор оперируют только бумажными документами. В том числе и Пенсионный фонд.
ANTOSQW: «В настоящее время пенс фонд верит только бумажкам: если в трудовой бумажной есть исправления (а это выявится обязательно когда придет время оформлять пенсию) — то требуется или справка из данного предприятия, что ты действительно работал там, или такая же справка из архива города или решение суда (с привлечением свидетелей работавших с заявителем в то время). Т.е. при ведении электронной трудовой работник должен будет при увольнении брать справку от предприятия о стаже и виде работы (и хранить эту справку до назначения пенсии)».
Rosa256: «Ведь в случае любого косяка виноватой и терпящей проблемы стороной всегда оказывается сам гражданин…Один глюк на сервере ПФРФ — и пенсионер ничего никому не докажет».
Redfox79: «А потом в один не прекрасный день где-нибудь ляжет сервер или условная Галина Ивановна не в ту кнопку тыкнет и всё. Доказать нечем».
Других пользователей больше волнует вопрос устройства на новое место работы с электронной трудовой.
KopaiRudu: «добавлю, что при смене места работы, если ты откажешься от бумажной, у тебя не получится устраиваться в чисто цифровом формате. Тебе надо будет пойти в мфц, взять выписку своей электронной трудовой книжки, и уже по ней тебя будут устраивать на новую работу. Так что нет ни одной адекватной причины отказываться от бумажной трудовой. отказавшись ты не получаешь вообще ничего».
CBeTJIRchok6: «Наши кадровики и электронную потерять могут, и данные чужие записать, а потом ручками разведут: „Ну, бывает!“
А где-то работодатели решили этот вопрос самостоятельно.
Mayomsk73: „А в нашей организации сперва спросили, в каком виде мы предпочли бы ведение трудовой книжки и когда мы захотели бумажный вариант, нам сказали фигушки и просто отдали трудовую на руки. Вуаля!“
Впрочем, другие россияне считают, что электронная трудовая книжка ничего по большому счету не изменит.
Baldemaruss: „Возьмёшь печатную форму при увольнении. Закон позволяет. Вообще если работодатель за тебя ничего не отчислял, то с книжкой в пенсионном фонде просто разведут руками и посочувствуют. По сути атавизм из совка. Ничего не докажешь“.
VelMark20206: „Рано или поздно переведут на электронный документооборот, что уж сопротивляться. Удобно же когда всё в электронном виде — никуда ходить не надо, очереди стоять не надо, потыкал в телефоне или компьютере и всё решилось. Вы же онлайн-банком пользуетесь, здесь тоже самое“.
Misy: „Разницы никакой. Все равно будут на работе при увольнении давать бумагу по форме, которая дублирует то что внесут в ПФР. Сами трудовые это прошлый век“.
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Комментарии 5
Люди , Пенсионный фонд РФ
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