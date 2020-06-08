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Рыболов вытащил из океана самого большого горбыля в мире за 67 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Рыбак поймал самого большого горбыля в мире
Фото: IGFA/Facebook
Об этом сообщает издание USA Today.
Огромную рыбу, весящую 39,9 килограмма, поймал 36-летний Рикардо Рейес Мартинес (Ricardo Reyes Martinez), который занимался ловом с берега океана. Это произошло еще 30 апреля, однако Международная ассоциация спортивной рыбалки объявила о достижении лишь в июне.
Рейесу удалось побить мировой рекорд по ловле белых горбылей любыми снастями, который держался с 1953 года, когда у берегов Мексики была поймана особь весом 37,98 килограмма. По словам рыболова, он не думал, что поставит рекорд, и первоначально не собирался отправлять информацию о пойманной рыбе для регистрации.
В мае сообщалось, что в американском штате Калифорния рыболов-новичок поймал полутораметрового горбыля, весящего 36,3 килограмма. В отличие от Рейеса, он ловил рыбу с каяка.
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