На фоне произошедшей трагедии с участием актера Михаила Ефремова мировое сообщество вспоминает предыдущие нарушения ПДД артистом, коих насчитывалось не менее десяти. Результаты тестирования на алкоголь показали 2,1 промилле, что примерно равно выпитой бутылке водки. О проблемах Ефремова со спиртным все уже давно в курсе, однако до вчерашнего дня дело не принимало таких серьезных оборотов. "Рамблер" вспомнил, как актер оправдывал собственную зависимость.

"Алкоголизм излечим, но я, к сожалению, пьяница, а пьянст­во неизлечимо"— объяснял Ефремов в 2006 году в интервью "Аргументам недели".

В 2018 году артист разочаровал самарских зрителей, которые после его фразы уходили со спектакля "Не становись чужим". Тогда он опоздал на выступление на полчаса, а после очень тихо читал реплики, в связи с чем из зала последовало замечание. Ефремов ответил зрителям матом, из-за чего его посчитали пьяным. После мероприятия актер сделал акцент на слове "якобы", отрицая свое состояние.

У зависимости актера было достаточно много проявлений, заканчивающихся дебошем. Так, например, было на вечеринке "Кинотавра", куда он приехал вместе с дочерью. В результате актер обошел несколько баров, а после в банном халате и шлепках вернулся на банкет, где попросил официанта налить ему водки. Последовавший отказ привел Ефремова в бешенство, с которым смогла справиться только охрана.

"У кого в России простые отношения с алкоголем? Я уже остановился. Да я и не начинал собственно. Дело вот в чем: если я сейчас начну говорить, что пьяница, а не алкоголик, то мне никто не поверит. Скажут, что все алкоголики так говорят. Так что я лучше промолчу" — рассказывал артист в 2011 году в интервью Дмитрию Гордону.

Свою позицию по поводу зависимости Ефремов в 2018 году изложил журналисту Юрию Дудю:

"Я подбухиваю. Вот так я бы сказал. Жестко не бухаю, потому что работы много. У меня нет запоев: я пью два дня и отравляюсь. Запой — это когда ты утром просыпаешься и снова выпиваешь, чтобы тебе плохо не было. Я уже на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница" — пояснил он.

Выступления нетрезвого Ефремова на этом не останавливались: год назад артист на незаконном митинге собрал всех правоохранителей в одном месте и попросил их разойтись.

"Ну-ка, менты, расходитесь! Ребята, поймите, вы такие же, как мы!" — провозгласил он в отобранный мегафон.

Несколько месяцев назад нетрезвого Ефремова не пустили на борт самолета, направлявшегося из Пулково в столицу Латвии. Отделался от протоколом об административном правонарушении. Сейчас, однако, такая легкая мера ему не светит.

В связи с произошедшим накануне инцидентом общественность по большей части настроена на то, что Ефремов должен сполна получить за то, чему стал причиной. Само дело получило такой широкий резонанс, что артиста отказались защищать 50 адвокатов.