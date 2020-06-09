Почему Сталин не казнил генерала-«предателя» 

Генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Лукин (1892-1970) тяжело раненный попал в плен к немцам. После освобождения проходил, как все бывшие пленные, проверку органами НКВД, по окончании которой был восстановлен в воинском звании. Этим судьба генерала Лукина отличалась от участи некоторых других пленных военачальников Красной Армии — например, генерал-майора Павла Понеделина. Это тем более удивительно, что в распоряжении органов НКВД имелись сведения, что в плену Лукин сотрудничал с немцами.

Беседа с Власовым

В 1970 году в Майнце (ФРГ) вышла книга бывшего капитана вермахта, русского белоэмигранта Вильфрида Штрик-Штрикфельдта о командующем коллаборационистской РОА генерале Андрее Власове. В ней упоминалось о нескольких беседах Власова с Лукиным в плену и о том, как Лукин отверг предложение Власова участвовать в РОА. Вместе с тем, те мотивы, по которым Лукин отказался сотрудничать с Власовым, что называется, могли «потянуть» при Сталине если не на расстрел, то на очень большой тюремный срок.

По воспоминаниям Штрик-Штрикфельдта, Лукин заявил Власову, что не может работать с ним, если нацисты не дадут гарантий создания национального русского правительства, не откажутся от своей политики, направленной на уничтожение России. «Я не верю, что у немцев есть хоть малейшее желание освободить русский народ…, — говорил Лукин Власову, — всякое сотрудничество с немцами будет служить на пользу Германии, а не нашей родине».

По этим словам видно: Лукин считал, что русский народ находится в порабощении у коммунистов . Правда, книга Штрик-Штрикфельдта вышла в Германии в год смерти Лукина. Но ведь и до этого момента у советского руководства были изобличавшие его материалы. Да и неспроста Власов обратился за поддержкой именно к Лукину.

Но сначала — о том, как Лукин попал в плен и выбрался оттуда. Перед началом немецкого наступления на Москву Лукин командовал 19-й армией. Она, вместе со многими другими соединениями Западного фронта, 6 октября оказалась в окружении под Вязьмой. В ходе ожесточённых боёв и неудачных попыток прорыва армия была уничтожена. Лукин 15 октября 1941 года был пленён.

Писателю Константину Симонову Лукин рассказал, что не мог передвигаться и был захвачен немцами вместе с другими тяжелоранеными командирами и политработниками в блиндаже, а свой револьвер он перед этим потерял. Но после этого попытался бежать, был вторично ранен, потерял сознание и очнулся уже в лагерном госпитале. А в журнале боевых действий германской 258-й пехотной дивизии, которая взяла Лукина в плен, этот эпизод описан несколько иначе. Пленённые советские командиры и их немецкий конвой попали под огонь группы красноармейцев, вырывавшихся из окружения, и Лукин был ранен советской винтовочной пулей. Кроме того, немцы получили от Лукина «важный картографический материал», как отмечалось в донесении.

Лукин был освобождён 29 апреля 1945 года англо-американскими войсками. Вместе с ним из того же лагеря Моссбург был освобождён ещё ряд пленных советских военачальников, в том числе генерал Понеделин.

Против Сталина

В госпитале для военнопленных офицеров немецкие хирурги ампутировали Лукину безнадёжную ногу. Как утверждал Штрик-Штрикфельдт, жизнь советского генерала была спасена благодаря личному вмешательству командующего группой армией «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока. 14 декабря 1941 года на одном из первых допросов Лукин передал немцам предложение об образовании антисталинского правительства России.

«Большевизм так же чужд русскому народу, как и украинцам…, — говорил он, — русские были бы благодарны за избавление от сталинского режима… Если будет создано альтернативное русское правительство, многие русские задумаются…, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России… Такое правительство сможет стать новой надеждой для народа».

«Новая Россия, — продолжал Лукин, — не обязательно должна быть такая, как старая. Она может даже быть без Украины, Белоруссии и Прибалтики, будучи в хороших отношениях с Германией. Вот и помочь в создании такой России… только в ваших силах».

Проверка СМЕРШ

Эта выдержка из протоколов допросов Лукина была впервые опубликована только в 1994 году. Однако ещё в 1945 году, в ходе проверки Лукина органами НКВД, было установлено, что в плену генерал «проявлял антисоветские настроения по вопросам коллективизации сельского хозяйства, карательной политики Советской власти и клеветал на руководителей ВКП (б) и Советского правительства».

Одного этого могло быть достаточно, чтобы Сталин и костоломы из НКВД окончательно расправились с Лукиным, невзирая на его увечья. А тут ещё и карты с расположением советских войск попали от генерала в руки врага! Генерал Понеделин, после нескольких лет разбирательств, был в 1950 году расстрелян формально только за это — за передачу немцам сведений о позициях советских войск.

Однако 31 августа 1945 года тогдашний заместитель Берии генерал-полковник Виктор Абакумов пишет Сталину: «Что же касается генерал-лейтенанта Лукина М. Ф., … в отношении которого имеются материалы об его антисоветской деятельности, но, учитывая, что в результате ранения он остался калекой, … в процессе проверки никаких материалов пока не добыто. Считал бы целесообразным его освободить и обеспечить агентурным наблюдением».

Не опасен

Как известно, такое освобождение ещё не гарантировало человека в будущем от повторного преследования. Но генералу Лукину повезло. Сам Сталин положил на докладе Абакумова резолюцию о восстановлении Лукина в воинском звании («Преданный человек… По службе не ущемлять») и предложить ему стать преподавателем на командных курсах (от чего Лукин отказался). Вот только восстановления в партии (партбилет он выбросил перед сдачей в плен, хотя эта «хитрость» была ненужной — немцы прекрасно знали, что начальники такого ранга в РККА не могли не быть коммунистами) ему пришлось дожидаться до 1956 года.

В 1966 году группа маршалов Советского Союза (Тимошенко, Конев, Рокоссовский, Ерёменко) обратилась к Брежневу с ходатайством о присвоении Лукину, к 25-летию битвы под Москвой, звания Героя Советского Союза за его действия под Вязьмой, сковавшие немецкие войска. В просьбе было отказано по формальным мотивам. Предполагают, что к тому времени советское руководстве уже знало про некоторые обстоятельства его поведения в плену, неизвестные в своё время органам СМЕРШ. Только в 1993 году генералу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Не исключено, что его высказывания стали известны ещё Сталину, если не в 1945-м, то позже. Однако не следует полагать, что вождь уничтожал людей за одни лишь антисоветские высказывания, сделанные в критических обстоятельствах. Вероятно, в донесении Абакумова шла речь о других материалах. Сталину было важно, есть ли у Лукина связи с потенциальными группами заговорщиков среди военных. Таковых обнаружено не было.