Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Сталин не казнил генерала-«предателя» 

Русская семерка 2 часа назад
Почему Сталин не казнил генерала-«предателя»
Фото: Русская семерка
Генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Лукин (1892-1970) тяжело раненный попал в плен к немцам. После освобождения проходил, как все бывшие пленные, проверку органами НКВД, по окончании которой был восстановлен в воинском звании. Этим судьба генерала Лукина отличалась от участи некоторых других пленных военачальников Красной Армии — например, генерал-майора Павла Понеделина. Это тем более удивительно, что в распоряжении органов НКВД имелись сведения, что в плену Лукин сотрудничал с немцами.

Беседа с Власовым

В 1970 году в Майнце (ФРГ) вышла книга бывшего капитана вермахта, русского белоэмигранта Вильфрида Штрик-Штрикфельдта о командующем коллаборационистской РОА генерале Андрее Власове. В ней упоминалось о нескольких беседах Власова с Лукиным в плену и о том, как Лукин отверг предложение Власова участвовать в РОА. Вместе с тем, те мотивы, по которым Лукин отказался сотрудничать с Власовым, что называется, могли «потянуть» при Сталине если не на расстрел, то на очень большой тюремный срок.
По воспоминаниям Штрик-Штрикфельдта, Лукин заявил Власову, что не может работать с ним, если нацисты не дадут гарантий создания национального русского правительства, не откажутся от своей политики, направленной на уничтожение России. «Я не верю, что у немцев есть хоть малейшее желание освободить русский народ…, — говорил Лукин Власову, — всякое сотрудничество с немцами будет служить на пользу Германии, а не нашей родине».
По этим словам видно: Лукин считал, что русский народ находится в порабощении у коммунистов. Правда, книга Штрик-Штрикфельдта вышла в Германии в год смерти Лукина. Но ведь и до этого момента у советского руководства были изобличавшие его материалы. Да и неспроста Власов обратился за поддержкой именно к Лукину.
Но сначала — о том, как Лукин попал в плен и выбрался оттуда. Перед началом немецкого наступления на Москву Лукин командовал 19-й армией. Она, вместе со многими другими соединениями Западного фронта, 6 октября оказалась в окружении под Вязьмой. В ходе ожесточённых боёв и неудачных попыток прорыва армия была уничтожена. Лукин 15 октября 1941 года был пленён.
Писателю Константину Симонову Лукин рассказал, что не мог передвигаться и был захвачен немцами вместе с другими тяжелоранеными командирами и политработниками в блиндаже, а свой револьвер он перед этим потерял. Но после этого попытался бежать, был вторично ранен, потерял сознание и очнулся уже в лагерном госпитале. А в журнале боевых действий германской 258-й пехотной дивизии, которая взяла Лукина в плен, этот эпизод описан несколько иначе. Пленённые советские командиры и их немецкий конвой попали под огонь группы красноармейцев, вырывавшихся из окружения, и Лукин был ранен советской винтовочной пулей. Кроме того, немцы получили от Лукина «важный картографический материал», как отмечалось в донесении.
Лукин был освобождён 29 апреля 1945 года англо-американскими войсками. Вместе с ним из того же лагеря Моссбург был освобождён ещё ряд пленных советских военачальников, в том числе генерал Понеделин.

Против Сталина

В госпитале для военнопленных офицеров немецкие хирурги ампутировали Лукину безнадёжную ногу. Как утверждал Штрик-Штрикфельдт, жизнь советского генерала была спасена благодаря личному вмешательству командующего группой армией «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока. 14 декабря 1941 года на одном из первых допросов Лукин передал немцам предложение об образовании антисталинского правительства России.
«Большевизм так же чужд русскому народу, как и украинцам…, — говорил он, — русские были бы благодарны за избавление от сталинского режима… Если будет создано альтернативное русское правительство, многие русские задумаются…, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России… Такое правительство сможет стать новой надеждой для народа».
«Новая Россия, — продолжал Лукин, — не обязательно должна быть такая, как старая. Она может даже быть без Украины, Белоруссии и Прибалтики, будучи в хороших отношениях с Германией. Вот и помочь в создании такой России… только в ваших силах».

Проверка СМЕРШ

Эта выдержка из протоколов допросов Лукина была впервые опубликована только в 1994 году. Однако ещё в 1945 году, в ходе проверки Лукина органами НКВД, было установлено, что в плену генерал «проявлял антисоветские настроения по вопросам коллективизации сельского хозяйства, карательной политики Советской власти и клеветал на руководителей ВКП (б) и Советского правительства».
Одного этого могло быть достаточно, чтобы Сталин и костоломы из НКВД окончательно расправились с Лукиным, невзирая на его увечья. А тут ещё и карты с расположением советских войск попали от генерала в руки врага! Генерал Понеделин, после нескольких лет разбирательств, был в 1950 году расстрелян формально только за это — за передачу немцам сведений о позициях советских войск.
Однако 31 августа 1945 года тогдашний заместитель Берии генерал-полковник Виктор Абакумов пишет Сталину: «Что же касается генерал-лейтенанта Лукина М. Ф., … в отношении которого имеются материалы об его антисоветской деятельности, но, учитывая, что в результате ранения он остался калекой, … в процессе проверки никаких материалов пока не добыто. Считал бы целесообразным его освободить и обеспечить агентурным наблюдением».

Не опасен

Как известно, такое освобождение ещё не гарантировало человека в будущем от повторного преследования. Но генералу Лукину повезло. Сам Сталин положил на докладе Абакумова резолюцию о восстановлении Лукина в воинском звании («Преданный человек… По службе не ущемлять») и предложить ему стать преподавателем на командных курсах (от чего Лукин отказался). Вот только восстановления в партии (партбилет он выбросил перед сдачей в плен, хотя эта «хитрость» была ненужной — немцы прекрасно знали, что начальники такого ранга в РККА не могли не быть коммунистами) ему пришлось дожидаться до 1956 года.
В 1966 году группа маршалов Советского Союза (Тимошенко, Конев, Рокоссовский, Ерёменко) обратилась к Брежневу с ходатайством о присвоении Лукину, к 25-летию битвы под Москвой, звания Героя Советского Союза за его действия под Вязьмой, сковавшие немецкие войска. В просьбе было отказано по формальным мотивам. Предполагают, что к тому времени советское руководстве уже знало про некоторые обстоятельства его поведения в плену, неизвестные в своё время органам СМЕРШ. Только в 1993 году генералу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Не исключено, что его высказывания стали известны ещё Сталину, если не в 1945-м, то позже. Однако не следует полагать, что вождь уничтожал людей за одни лишь антисоветские высказывания, сделанные в критических обстоятельствах. Вероятно, в донесении Абакумова шла речь о других материалах. Сталину было важно, есть ли у Лукина связи с потенциальными группами заговорщиков среди военных. Таковых обнаружено не было.
Видео дня. Открытия, которые все еще ставят ученых в тупик
Русская семерка: последние новости
Зачем предатель Власов освободил Прагу от нацистов Зачем предатель Власов освободил Прагу от нацистов Роман Шухевич: какие страшные вещи совершил глава украинских националистов Роман Шухевич: какие страшные вещи совершил глава украинских националистов Ян Черняк: каким в жизни был разведчик Штирлиц Ян Черняк: каким в жизни был разведчик Штирлиц
Комментарии
Люди , Михаил Лукин , Константин Симонов , Виктор Абакумов , Андрей Власов , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как душманы пытали пленных советских солдат
Как душманы пытали пленных советских солдат
Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Три минуты в аду: как погибла пиратская столица
Три минуты в аду: как погибла пиратская столица
Почему нельзя говорить «пусть земля тебе будет пухом»
Почему нельзя говорить «пусть земля тебе будет пухом»
Новости партнеров
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Призрачные фигуры, снятые камерами наблюдения
10:02
Призрачные фигуры, снятые камерами наблюдения
Безумный мир
На Филиппинах увидели странный радужный объект
00:21
На Филиппинах увидели странный радужный объект
Безумный мир
На видео попал кот, который ненавидит обнимашки
00:38
На видео попал кот, который ненавидит обнимашки
Безумный мир
Что будет с человеком, если его проглотит кит
11:01
Что будет с человеком, если его проглотит кит
Безумный мир
Эфир блогера дерзко прервала дверь шкафа
00:12
Эфир блогера дерзко прервала дверь шкафа
Люди
Странности, которые увидели советские зонды на Венере
10:00
Странности, которые увидели советские зонды на Венере
Безумный мир
На трассе «Кавказ» нашли могильник
02:58
На трассе «Кавказ» нашли могильник
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение