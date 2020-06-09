Раскрыты подробности жизни богачей в Монако 

Журналисты раскрыли то, как живут богачи в Монако. Об этом сообщает The Sun.

Государством управляет 62-летний князь Альбер II. Он живет в роскошном дворце и передвигается на частном самолете, а еще у него есть комплекс со спортивными автомобилями. В 2011 году он женился на княгине Шарлен. Торжество обошлось в 55 миллионов фунтов стерлингов (4,7 миллиарда рублей).

Дворецкий князя Грегуар Гомон рассказал, что Альбер II хранит в своем погребе дорогостоящие вина, стоимость некоторых из них достигает 27 тысяч фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей). По словам Гомона, там хранятся лучшие и редкие вина.

В Монако также живет принцесса Камилла Бурбонская. Она переехала туда после того, как вышла замуж за принца Карло — члена испанской королевской семьи. Принцесса живет в особняке с собственным кинотеатром, тренажерным залом, спа-салоном и расписным потолком, на котором изображены звезды и планеты Солнечной системы. В ее доме есть аквариум с пираньями. Сама принцесса лестно отзывается о своей жизни.

"Мне было бы очень грустно уехать из Монако. Представьте, вы выходите из дома, переходите дорогу и перед вами все самые лучшие блага в мире: от пластической хирургии до роскошных автомобилей"

Как рассказала принцесса, в Монако не бывает скучных вечеров, и она успевает побывать на нескольких мероприятиях.

Кинопродюсер Моника Бакарди живет в Монако больше 20 лет. Она отмечает, что в их стране есть все люксовые магазины.

"Здесь у нас есть Hotel de Paris, яхт-клуб, торговый центр с такими бутиками, как Louis Vuitton, Chanel, Celine, Bvlgari, Cartier, Dior — все, что душе угодно"

Российские миллиардеры тоже почитают курорты Монако. Сотрудник Hotel de Paris рассказал, как одному богачу очень понравились суши, приготовленные поваром. Он заплатил ему и отвез его к своей супруге в Москву, чтобы он ее накормил.