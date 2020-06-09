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Назван величайший рок-гитарист всех времен 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Назван величайший рок-гитарист всех времен
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает портал Classic Rock со ссылкой на опрос, проведенный изданием Total Guitar.
Читателям предложили составить рейтинги из 170 музыкантов, каждый из которых относился к определенной жанровой категории: классический рок, блюз, хэви-металл, шред, инди. Кроме того, присутствовала категория «лучшее сейчас».
Победу в классическом роке одержал гитарист Queen Брайан Мэй. На втором месте оказался Джими Хендрикс, а на третьем —Джимми Пейдж. В пятерку также вошли Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.
«Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне», — отреагировал на победу Мэй.
Он добавил, что сам считает лучшим гитаристом Хендрикса: «Для меня это что-то сверхчеловеческое. Как будто он прилетел с другой планеты, и я никогда не пойму, как он сделал то, что сделал».
В апреле Мэй обвинил мясоедов в пандемии коронавируса. Музыкант считает, что сложившаяся в мире ситуация заставит людей пересмотреть свое отношение к питанию. Он назвал веганство будущим человечества. Сам Мэй перешел на растительную диету в начале 2020 года после участия в Vegan Challenge.
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Комментарии 7
Люди , Эрик Клэптон , Брайан Мэй , Джимми Пейдж
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