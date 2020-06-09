Назван величайший рок-гитарист всех времен 

Об этом сообщает портал Classic Rock со ссылкой на опрос, проведенный изданием Total Guitar.

Читателям предложили составить рейтинги из 170 музыкантов, каждый из которых относился к определенной жанровой категории: классический рок, блюз, хэви-металл, шред, инди. Кроме того, присутствовала категория «лучшее сейчас».

«Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне», — отреагировал на победу Мэй.

Он добавил, что сам считает лучшим гитаристом Хендрикса: «Для меня это что-то сверхчеловеческое. Как будто он прилетел с другой планеты, и я никогда не пойму, как он сделал то, что сделал».

В апреле Мэй обвинил мясоедов в пандемии коронавируса. Музыкант считает, что сложившаяся в мире ситуация заставит людей пересмотреть свое отношение к питанию. Он назвал веганство будущим человечества. Сам Мэй перешел на растительную диету в начале 2020 года после участия в Vegan Challenge.