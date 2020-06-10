«Доктор смерть»: что с ним стало после войны

Немецкий врач Йозеф Менгеле известен в мировой истории как самый жестокий нацистский преступник, подвергший нечеловеческим экспериментам десятки тысяч заключенных концлагеря Аушвиц. За свои преступления против человечности Менгеле навсегда заслужил прозвище «доктор смерть».

Происхождение

Родился Йозеф Менгеле в 1911 году в Баварии, в Гюнцбурге. Предки будущего фашистского палача были обычными немецкими фермерами. Отец Карл основал компанию по производству сельхозоборудования «Карл Менгеле и сыновья». Мать занималась воспитанием троих детей. Когда Гитлер с партией нацистов пришел к власти, богатое семейство Менгеле стало активно его поддерживать. Гитлер защищал интересы тех самых фермеров, от которых зависело благосостояние этой семьи.

Йозеф не собирался продолжать дело отца и пошел учиться на врача. Обучался в венском и мюнхенском университетах. В 1932-ом вступил в ряды нацистских штурмовиков «Стальной шлем», но вскоре бросил эту организацию из-за проблем со здоровьем. По окончании университета Менгеле получил степень доктора. Диссертацию он писал на тему расовых различий в строении челюсти.

Военная служба и профессиональная деятельность

В 1938-ом Менгеле вступил в ряды СС и одновременно в нацистскую партию. С началом войны вошел в резервные войска танковой дивизии СС, дослужился до звания гауптштурмфюрера СС и получил железный крест за спасение 2-х солдат из пылающего танка. После ранения в 1942-ом был признан непригодным для дальнейшей службы в действующих войсках и перешел на «работу» в Аушвиц.

В концентрационном лагере он решил реализовать свою давнишнюю мечту стать выдающимся врачом и ученым-исследователем. Менгеле спокойно оправдывал садистские взгляды Гитлера научной целесообразностью: он считал, что если нечеловеческая жестокость нужна для развития науки и выведения «чистой расы», то ее можно простить. Эта точка зрения преобразовалась в тысячи искалеченных жизней и еще большее количество смертей.

В Аушвице Менгеле нашел самую благодатную почву для своих экспериментов. СС не только не контролировала, но даже поощряла самые крайние формы садизма. К тому же умерщвление тысяч цыган, евреев и других людей «не той» национальности являлось первоочередной задачей концентрационного лагеря. Таким образом в руках Менгеле оказалось громадное количество «человеческого материала», который полагалось пускать в расход. «Доктор смерть» мог творить все, что вздумается. И он творил.

Эксперименты «доктора смерть»

Йозеф Менгеле за годы своей деятельности провел тысячи чудовищных экспериментов. Он без наркоза ампутировал части тела и внутренние органы, сшивал вместе близнецов, впрыскивал детям в глаза ядовитые химикаты, чтобы проверить, изменится ли после этого цвет радужки. Заключенных намеренно заражали оспой, туберкулезом и другими болезнями. На них тестировали все новые и непроверенные медикаменты, химические вещества, яды и отравляющие газы.

Больше всего Менгеле интересовали различные аномалии развития. Огромное количество экспериментов было поставлено на карликах и близнецах. Из последних его зверским опытам подверглись около 1500 пар. Выжило около 200 человек.

Все операции по сращению людей, удалению и пересадке органов производились без наркоза. Нацисты не считали целесообразным тратить дорогие медикаменты на «недолюдей». Даже если пациент после опыта выживал, его ожидало уничтожение. Во многих случаях вскрытие тела производилось в тот момент, когда человек был еще жив и все чувствовал.

После войны

После поражения Гитлера «доктор смерть», понимая, что его ожидает казнь, всеми силами старался скрыться от преследования. В 1945-ом его в форме рядового задержали возле Нюрнберга, но затем отпустили, поскольку не смогли установить личность. После этого Менгеле 35 лет скрывался в Аргентине, Парагвае и Бразилии. Все это время его искала и несколько раз была близка к поимке израильская разведка МОССАД.

Арестовать хитрого нациста так и не удалось. Его могилу обнаружили в Бразилии в 1985-ом. В 1992 году произвели эксгумацию тела и доказали, что оно принадлежит Йозефу Менгеле. Сейчас останки врача-садиста находятся в медицинском университете Сан-Паулу.