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Россияне раскрыли планы после отмены самоизоляции 

Lenta.ru 25 минут назад
Россияне раскрыли планы после отмены самоизоляции
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Большинство россиян после окончания периода самоизоляции планируют вести активную социальную жизнь, гулять и встречаться с друзьями, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса компании Magram Market Research.
40 процентов респондентов в первую очередь собираются сходить на прогулку, 36 процентов поедут в лес, 32 процента встретятся с друзьями и отправятся на шашлыки. Только 19 процентов хотят навестить родителей.
Говоря о посещении городских учреждений, каждый четвертый сообщил о желании пройтись по магазинам. 22 процента опрошенных пойдут в салон красоты, кино, театр или музей. 18 процентов ждут открытия спортзалов.
Часть граждан также раскрыла свои финансовые проблемы. Так, каждый десятый рассказал, что у него нет денег на отдых и развлечения. Каждый пятый планирует искать работу.
Ранее россияне признались, что после самоизоляции еще какое-то время будут избегать места скопления людей. Почти каждый второй готов выйти на работу и прогуляться в нелюдном месте.
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Люди , газета "Известия"
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