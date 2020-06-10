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«Я выла от отчаяния»: россиянка рассказала о непростом переезде и жизни в Британии 

BigPicture.ru 5 часов назад
«Я выла от отчаяния»: россиянка о жизни в Британии
Фото: BigPicture.ru
Россиянка Наталья поделилась своей историей непростого переезда в Великобританию. Оказывается, даже статус невесты или жены не упрощает процедуру получения ПМЖ в этой стране. Но девушка утверждает, что все те трудности, которые пришлось пережить ей и мужу, стоили того — теперь Наталья считает Великобританию своим новым домом.
Наталья признается, что никогда не задумывалась о переезде и вряд ли когда-нибудь решилась бы на это, если бы не одно судьбоносное знакомство. В России девушка училась на переводчика английского и практиковала его с носителями языка на специализированных сайтах. Однажды с ней на связь вышел парень по имени Райан. Сначала они просто общались, затем между ними зародилась дружба, но вскоре Наталья поняла, что это переросло во что-то большее…
Райан решил сделать первый шаг и приехал к девушке в Россию. Здесь и остался. Первое время влюбленных все устраивало: Наташа продолжала учиться, а ее друг-англичанин устроился работать переводчиком, о чем всегда и мечтал. Спустя полгода отношений и проверки чувств на прочность пара начала задумываться о будущем. Оказалось, что Райан не хочет навсегда оставаться в России, так как ему плохо дается русский язык. К тому же они оба понимали, что в Британии можно добиться гораздо большего.
Настала очередь Райана приглашать избранницу в свою страну. Она сделала гостевую визу и сорвалась к своему джентльмену. Месяцем позже, во время прогулки у Тауэрского моста, он сделал девушке предложение руки и сердца. После этого влюбленные задумались о том, как россиянке переехать в Великобританию на ПМЖ.
Оказалось, перебраться в Британию не так-то просто. Проблемы начались на этапе оформления визы невесты, поэтому молодые люди решили пожениться в России. Но условия визы жены были не менее замороченными: после свадьбы Райану и Наталье потребовался целый год на бюрократическую волокиту.
Райану необходимо было найти работу с определенным уровнем дохода и продержаться на ней как минимум полгода. Для новоиспеченного выпускника вуза это не так уж просто, но он справился. Девушке нужно было пройти тест на туберкулез в специальном центре и сдать экзамен по английскому языку. Каждый раз приходилось ездить за тридевять земель.
Всего на весь иммиграционный процесс у супругов ушло около десяти тысяч фунтов стерлингов (почти миллион рублей). Но Наталья ни о чем не жалеет и говорит, что теперь, спустя семь лет жизни, она считает Великобританию своим домом и безумно любит эту страну.
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