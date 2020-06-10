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Как девушка в 19 лет основала компанию и обманула весь мир 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как 19-летняя девушка обманула весь мир
Фото: wikipedia.org
Летом 2020 года Элизабет Холмс, создательница компании Theranos, предстанет перед судом. Ей грозит до 20 лет тюрьмы и миллионный штраф. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Элизабет Холмс с детства боялась иголок для забора крови, и поэтому она решила посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать анализы максимально безболезненными и общедоступными. Холмс бросила Стэнфордский университет и заручилась поддержкой своего молодого человека стартапщика Санни Балвани. Элизабет находит инвесторов, вкладывается в исследования и разработку, привлекает к сотрудничеству лучших специалистов, находит потенциальных партнеров и клиентов. Ее проект стремительно развивался, и вот уже образцы компактных анализаторов, способных всего лишь по одной капли крови проводить десятки исследований, готовы.
Однако за этим проектом скрываются десятки серьезных нарушений и проблем. Как оказалось, анализаторы на самом деле не работают. Большая часть исследований тайно проводились на чужом промышленном оборудовании.
Именно журналист Джон Каррейру стал тем человеком, который раскрыл все секреты компании Theranos, написав книгу «Дурная кровь».
После этого начались массовые проверки в компании. Начали перепроверять все результаты тестов ее якобы инновационной технологии, и выяснилось, что абсолютно все не сходятся. Элизабет пыталась доказать, что все анализы верны, однако общественность уже была настроена против нее.
После того как все вскрылось, компания стала стоить 800 миллионов долларов вместо 10 миллиардов. Суд над девушкой планируется в августе 2020 года.
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Люди , Элизабет Холмс
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