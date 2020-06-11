Что стало с самым известным бандитом Советской России

Лёнька Пантелеев (настоящее имя Леонид Пантелкин) родился в 1902 году, в 17 лет вступил в Красную армию, воевал с белыми, после Гражданской устроился в псковское ВЧК, откуда вскоре был уволен.

По одной версии «по сокращению штатов», по другой — из-за того, что проявил крайнюю неблагонадежность, начав воровать во время проведения обыска.

Затем Пантелеев перебрался в Петербург, где сначала пробовал найти работу, а затем ступил на путь бандитизма — сколотил банду и начал «грабить награбленное». Налеты банда Пантелеева проводила крайне успешно и театрально. Первым влетал главарь и представлялся: «Всем сохранять спокойствие! Это Ленька Пантелеев!». Конечно, за Пантелеевым шла охота, но оперативники раз за разом оставались с носом… Сегодня это объясняется очень просто — Пантелеев был агентом под прикрытием. Это косвенно подтверждает то, что в составе банды Леньки был ещё один бывший чекист и бывший комиссар батальона Красной армии, член РКП (б). Кроме того, банда Пантелеева ни разу не ограбила казенное учреждение, жертвами всегда становились частные предприниматели.

Осенью 1922 года при попытке ограбления обувного магазина банда Пантелеева попала в засаду. Ленька и его сообщники были арестованы. Суд приговорил их к расстрелу, но в следующую ночь они сбежали из Крестов (единственный удачный побег из этой тюрьмы за всю ее историю). Как Пантелееву удалось это сделать — история умалчивает…

Долго, впрочем, Пантелеев на свободе не гулял. Уже в феврале 1923 года, оказав сопротивление при аресте, он был застрелен оперативниками ГПУ.

Люди упрямо верили, что Пантелеев жив. Чтобы развеять этот миф, по распоряжению властей труп был выставлен на всеобщее обозрение в городском морге. Тысячи людей пришли посмотреть на тело, но родные и близкие его так и не опознали. Да и сделать это было невозможно — пуля попала в лицо.