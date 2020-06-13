Таинственное исчезновение детей Соддеров 

С момента таинственного исчезновения пятерых детей семьи Соддеров после пожара прошло уже 45 лет. Однако до сих пор никто не знает, куда они пропали и что произошло в ту роковую ночь. О странной истории вспоминает «Рамблер».

Канун Рождества 1945 года для семьи Соддеров стал роковым. В ночь с 24 на 25 декабря их дом сгорел дотла, а пятеро из девяти находившихся в помещении детей бесследно исчезли.

Джордж и Дженни Соддеры проснулись от запаха дыма около часу ночи, они подхватили спавшую с ними в одной комнате двухлетнюю Сильвию на руки, крикнули остальным, чтобы они спасались и выбежали из дома, с намерением вернуться вновь, чтобы помочь выбраться детям. Но выбраться из горящего дома смогли еще только трое старших детей: двадцатитрехлетний Джон и шестнадцатилетний Джордж-младший и семнадцатилетняя Марион. Еще пятеро детей: Морис, Марта, Луис, Бетти и Дженни бесследно исчезли.

Дом полыхал в огне, родители пытались спасти детей, но попасть в здание не сумели: вход был охвачен пламенем, а лестница, по которой можно было взобраться на второй этаж через окно, будто испарилась. Соддеры и их сосед, заметивший пожар, бросились звонить пожарным, но операторы не отвечали. В результате бригада приехала лишь под утро, когда большой дом выгорел практически дотла.

О пятерых детях Соддеров известно ничего не было. Официально их объявили погибшими в огне, так же думали поначалу и обезумевшие от горя родители. Однако их останки так и не были найдены. Но в деле ничего менять не стали, как не стали проводить и дальнейшее расследование внезапного исчезновения сразу пятерых детей. Больше их никто никогда не видел.

Джордж и Джинни, узнав, что останки их детей так и не нашли, просили разобраться в деле, тем более, что главе семьи ранее поступали угрозы, в которых говорилось о том, что детей могут попросту украсть, но полицейский инспектор и начальник пожарной службы предположили, что пламя было настолько сильным, что от детей ничего не осталось. А причиной пожара назвали неисправную проводку, хотя Соддеры утверждали, что после начала пожара свет в доме еще горел.