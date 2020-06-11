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Жизнь в огромном особняке стала испытанием для его владельца 

Lenta.ru 3 часа назад
Жизнь в особняке стала испытанием для его владельца
Фото: hiltonhyland.com
Выполненное в стиле шато поместье в Лос-Анджелесе, известное как Spelling Manor, — одно из крупнейших в мире, его площадь превышает пять тысяч квадратных метров. О том, что жить в таком доме гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд, рассказал его бывший владелец Сэм Палмер (Sam Palmer) в интервью The Wall Street Journal.
По словам американца, в первую очередь испытанием становится большое количество комнат — около 120, а также их гигантские размеры. Крайне утомительно проходить через все коридоры, отметил Палмер. Чтобы добраться до соседнего зала, может потребоваться несколько минут. К примеру, одна из спален в доме занимает 700 квадратных метров.
Во-вторых, требуется много сил при подборе персонала, указал Палмер. Речь идет о том, чтобы набрать подходящее число сотрудников (35-50 человек) и не потратить слишком много денег на выплату зарплат. Палмер объяснил, что договориться об оплате заранее практически невозможно, потому что при виде дома работник может потребовать гораздо большую сумму.
Опыт управления поместьем позволил бывшему владельцу роскошного особняка открыть собственный бизнес — агентство по подбору персонала для люксовых домов. Компания также организует короткие поездки в Лос-Анджелес, занимается бронированием авиабилетов и арендным бизнесом.
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Люди , Wall Street Journal
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