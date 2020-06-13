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Как на самом деле выглядел Пушкин 

Мария Сергеева 51 минуту назад
Как на самом деле выглядел Пушкин
Фото: Открытые источники
Внешность величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина была частично под стать одному из его титулов — основоположник современного русского литературного языка, то есть носит для нас в отличие от оригинала некую художественную идеализацию как на портрете, написанном Орестом Кипренским. "Рамблер" разбирается, как на самом деле выглядел знаменитый литературный деятель.
Примечательно, что после вышеупомянутой работы драматург в 1827 году написал художнику:
"Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит".
В том же году рукой В. А. Тропинина был написан второй канонический портрет Александра Сергеевича.
Открытые источники
Когда художник работал над произведением искусства, то сначала набросал этюд без всяких, так сказать, приукрашивающих фильтров. Если ссылаться на воспоминания, то как раз-таки данный набросок Тропинина наиболее соответствует действительности.
О внешности гениального русского поэта писал польский доктор Станислав Моравский, друг Адама Мицкевича:
"Роста Пушкин был небольшого; идя неловко волочил ноги и походка у него была неуклюжая. Все портреты его, в общем, похожи, но несколько приукрашены… Цветом лица Пушкин отличался от остальных. Объяснялось это тем, что его жилах текла арапская кровь Ганнибала, которая даже через несколько поколений примешала свою сажу к нашему славянскому молоку".
Врач отмечал, что Александр Сергеевич не обладал хорошими манерами и держал себя так, что другие бы никогда не подумали, будто он дворянин из древнего рода. В то же время поэт был приветлив, речь его отличалась плавностью, хотя в ней нередко мелькали грубые выражения.
В. А. Тропинин
Описание Моравского также дополняется воспоминаниями Анны Олениной, одной из муз поэта, которая писала, что Бог наградил его гением, однако не расщедрился на привлекательную внешность.
"Лицо его было выразительно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост".
Насчет последнего известно, что рост Пушкина составлял 2 аршина и 5 вершков с половиной, то есть 166,7 см.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
Комментарии 6
Люди , Адам Мицкевич , Орест Кипренский
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