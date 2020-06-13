Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что правителя СССР исключили из партии 

Русская семерка 1 час назад
За что правителя СССР исключили из партии
Фото: Русская семерка
Георгий Маленков был вторым человеком в государстве, проводил «чистки» и занимался энергетикой, а после смерти Сталина даже управлял страной. Последние 20 лет жизни он провёл в безвестности.

Муж жены

Маленков начал карьеру благодаря жм в агитпоезде. Валерия Голубцова была из «заслуженной семьи». Старшие сестры матери Голубцовой (Ольги) были известными «сестрами Невзоровыми» (Зинаида, Софья и Августина) — соратницами Ленина по марксистским кружкам ещё в 1890-е годы. Маленков женился исключительно удачно: после переезда в Москву жена получает назначение в ЦК и квартиру на Тверской. Благодаря умной, оборотистой, инициативной жене партийной карьере Маленкова был дан «низкий старт».

Сдай товарища

Георгий Маленков не был самостоятельным политиком. Для роста ему был необходим рядом сильный, активный, волевой человек. Эту роль в разные годы жизни и карьеры Маленкова выполнял Иосиф Сталин, Николай Ежов, Лаврентий Берия. Георгий Маленков приложил немалые усилия, чтобы «сдать» Ежова (его даже арестовали в кабинете Маленкова), через день после смерти Сталина он заговорил об ошибках вождя, а потом участвовал в устранении Берии. Поразительно, как при таком «послужном списке предательств» Маленков сохранил жизнь и дожил до 86 лет.

Репрессии

Георгий Маленков принимал активное участие в репрессиях 1930-х, а также был одним из главных инициаторов громкого «Ленинградского дела» и разгрома Еврейского антифашистского комитета. Георгий Маленков, кабинетный работник, любивший все вопросы решать по телефону («телефонщик») во время партийных чисток по «Ленинградскому делу» лично устроил погром в Музее истории блокады Ленинграда. Осужденных по этому делу расстреляли, для чего был даже отменен мораторий на смертную казнь.

Маленковский стакан

Один из культовых предметов советского быта, граненый стакан, в народе прозвали «маленковским». Причина этого лежит на поверхности: массовый выпуск граненых стаканов был налажен в марте — сентябре 1953 года. «Гранчик» наводнил многочисленные пункты общепита: школьные, студенческие, заводские и прочие столовые. Позднее он стал незаменимым атрибутом городских автоматов и железнодорожных путешествий.

Культ личности и либерализм

Именно Георгий Маленков первым заговорил о культе личности Сталина. Случилось это 10 марта 1953 года, то есть на следующий день после похорон вождя. Говорил Маленков и о личной ответственности «отца народов» за все «перегибы». Партия же оставалась неприкосновенной. Позже с теми же тезисами выступал уже Никита Хрущев.
По указанию Маленкова, Твардовского вновь назначили редактором «Нового мира», в Музее изобразительных искусств были выставлены картины импрессионистов, долгие годы томившиеся в запасниках.
Во время своего недолгого правления Маленков взял курс на либерализацию: выступил с предложением в два раза снизить сельхозналог, списать недоимки прошлых лет. Эти инициативы были оценены как популизм, но народом были встречены с благодарностью. Появилась поговорка: «Нам товарищ Маленков дал и хлеба и блинков». Одно время Маленков был популярен даже за границей: он трижды появлялся на обложке Time.

Партбилет

Однажды с Маленковым, который уже был в опале и работал директором Экибастузской ТЭЦ, случилось страшное: он потерял партбилет. По мнению сына Маленкова, пропажа партбилета была провокацией, необходимым поводом для исключения Маленкова из партии. Номер партбилета Маленкова был 0003. Первый номер — за Лениным, второй — за Сталиным. У Хрущева был четвертый номер. Должно быть, действительно провокация.

Уверовал

В 1968 ушёл Маленков ушёл на пенсию. Доживал свой век тихо и скромно. Он сильно похудел и на улицах его почти не узнавали. Большую часть года Маленков проводил в доме своей матери в посёлке Кратово под Москвой, ходил в деревенскую церковь. В конце жизни был пономарем в Елоховской церкви на Бауманской.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
Русская семерка: последние новости
Ленька Пантелеев: что стало с самым знаменитым бандитом Советской России Ленька Пантелеев: что стало с самым знаменитым бандитом Советской России Где и как воевал Павел Грачев Где и как воевал Павел Грачев Роман Шухевич: какие страшные вещи совершил глава украинских националистов Роман Шухевич: какие страшные вещи совершил глава украинских националистов
Комментарии
Люди , Лаврентий Берия , Николай Ежов , Георгий Маленков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самым известным бандитом Советской России
Что стало с самым известным бандитом Советской России
Где и как воевал Павел Грачев
Где и как воевал Павел Грачев
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Что будет с человеком, если его проглотит кит
Что будет с человеком, если его проглотит кит
Новости партнеров
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Самые необычные слухи об Антарктиде
10:53
Самые необычные слухи об Антарктиде
Места Истории
Панды в ресторане показали людям дистанцию
01:49
Панды в ресторане показали людям дистанцию
Места Безумный мир
103-летний дедушка стал марафонцем в своем саду
01:48
103-летний дедушка стал марафонцем в своем саду
Люди
Ученые поняли тайну Бермудского треугольника
10:24
Ученые поняли тайну Бермудского треугольника
Истории Места
Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае
01:05
Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае
Безумный мир
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
04:15
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
Места
Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии
11:01
Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии
Места Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение