Как воевал самый молодой солдат Второй мировой 

Мы знаем имена героев отважно и самоотверженно сражавшихся с врагом на Великой Отечественной войне. Немало среди них было и рано повзрослевших детей. Расскажем про одного из таких — гвардии рядового Сергея Алёшкова. Впрочем, для сослуживцев он был просто рядовой Сереженька и свою первую награду он получил, когда было ему всего 6 лет.

Сирота

Родился Сережа в деревне Грынь Калужской области. Война вошла в жизнь мальчика, когда ему было всего 5 лет. Двое его старших братьев отправились на фронт, и он остался с матерью и 10-летним братом Петей. Жители затерявшейся в лесах деревеньки не стали мириться с захватчиками, пришедшими на их землю, и отправились в чащу партизанить.

Петю немцы заподозрили в связях с сопротивлением и повесили, а мать, когда она, обезумев от горя пыталась помешать этому, застрелили. Сережу спасла соседка, которая буквально вытолкнула его в окно и наказала бежать в лес, в то время как немцы уже шли обыскивать и жечь дом Алёшковых. Вместе с другими односельчанами он ушел на базу партизан. Вскоре партизан обнаружили и разгромили немецкие карательные батальоны, но мальчику удалось спастись.

Сын полка

Была осень 1942-го года. Неделю Сергей блуждал по лесу. Питался подножным кормом, пил из луж, замерзал по ночам и слабел, слабел, слабел… В один из дней, когда у него уже не было сил не то, чтобы идти, а даже стоять, на него наткнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка. Они взяли его с собой и доставили в часть. Глядя на изможденного ребенка, даже бывалые фронтовики не смогли сдержать слез, настолько оголодавшим, грязным и несчастным был Сережа.

Командир полка, майор Михаил Данилович Воробьев , решил оставить мальчугана в части. Неизвестно, что сподвигло его на это. Может он подумал, что ребенку со взрослыми будет лучше, а в тылу 6-летний сирота может просто затеряться. Как бы то ни было, ребенок стал сыном полка. Сереже справили самую настоящую форму и стал он выглядеть как заправский солдат.

Хотя его и не пускали на передний край, полку он помогал. Был посыльным, подносил бойцам разные нужные вещи, которые мог поднять в силу своего возраста: воду, патроны, гранаты. В перерывах между боями веселил бойцов песнями и частушками. Вместо автомата Сергею выдали бинокль, и не зря — глазастый мальчуган несколько раз замечал врага в тот момент, когда опытные разведчики упускали его из виду.

Медаль

Полк, в котором находился Сережа, принимал участие в Сталинградской битве. Мальчик, как обычно, находился позади переднего края, всегда рядом с командиром полка Михаилом Воробьевым, который к этому времени стал ему как отец. В один из дней он отправился из блиндажа, где располагался полковой штаб, с поручением.

Стоило Сереже отойти от блиндажа, как начался авианалет. Все бойцы попрятались и не заметили, что одна из бомб угодила прямо в укрытие. Заметил это лишь Сережа. Несмотря на взрывы, он подбежал к разрушенному блиндажу и принялся звать командира. Поняв, что обрушившиеся бревна ему не сдвинуть, мальчик прямо под бомбежкой побежал за подмогой и привел саперов, которые разобрали бревна и спасли всех, кто оказался под завалом.

Михаил Данилович отделался легкой контузией и не пострадал. Но пока его вытаскивали, по воспоминаниям очевидцев тех событий, 6-летний гвардии рядовой Сергей Алёшков стоял рядом и ревел в три ручья, а когда командира достали, бросился обнимать его с криком «Папка-папка!» и больше ничего не мог сказать.

После этого мальчику торжественно вручили медаль «За боевые заслуги». В наградном листе ошиблись, написав в его фамилии неправильное окончание:

“Наградить воспитанника полка Алешкина Сергея Андреевича за то, что он за время пребывания в полку с 8 сентября 1942 года вместе с полком прошел ответственный боевой путь. 18 ноября 1942 года был ранен. Как ребенок, всегда жизнерадостный, полюбил полк, командование и всех его окружающих. Своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим в чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе. Товарищ Алешкин любимец полка”.

Командир и отец

Командир полка майор Михаил Воробьев был холост и одинок. И тоже привязался к Сереже, полюбил его всем сердцем. Он решил официально усыновить его. Присматривать за ребенком ему помогала полковая медсестра Нина Андреевна Бедова. Заботясь о нем, они сами того не заметили, как полюбили друг друга, и вскоре поженились. С полком ребенок воевал до 1944 года, после чего его отправили на обучение в Тульское Суворовское училище.

После войны

Сергей Алёшков окончил Суворовское училище, и переехал в Харьков, где получил юридическое образование. Остаток жизни он провел в Челябинске: там жили заменившие ему родителей Михаил и Нина Воробьевы.

Война не прошла для него бесследно и подорвала его здоровье. В 1990 году кавалер ордена Отечественной войны I степени, обладатель медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», гвардии рядовой Сергей Алёшков скончался.