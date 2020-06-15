Как «эталон рабочего» стал предателем Родины

Виктор Калмыков стал неким собирательным образом молодого советского рабочего, принимающего участие в строительстве светлого будущего страны. Ему даже посвятили отдельный выпуск советского журнала. Но в СССР не только умели возносить людей, но и затем нещадно их карать. Был бы повод. За что уничтожили самого узнаваемого советского рабочего, рассказывает «Рамблер».

Виктор родился в Тамбовской области в семье простых крестьян, был мало обучен грамоте, но хорошо умел работать руками. Поэтому вместе с другими рабочими Калмыков поехал строить Магнитогорск. Там-то и начала по-настоящему вершиться его судьба.

Молодого человека с внешностью и биографией среднестатистического рабочего взяли в оборот: Виктора решили сделать неким эталоном комсомольца, простого рабочего, который строит будущее своей страны. В тот период СССР были необходимы финансы из-за рубежа, именно поэтому и было решено создать масштабный фотопроект, основной темой которого стал рост советского человека на фоне строительства советского города. Главным героем проекта и стал Виктор Калмыков.

Его жизнь сделали примером того, как счастливо складывается судьба молодого рабочего. Целый номер журнала «СССР на стройке», выпущенный в январе 1932 года, был посвящен Калмыкову. Проект носил название «Гигант и строитель». В него вошло множество фотографий, начиная с самого первого дня приезда Виктора на стройку. Работа землекопом, бетонщиком, бригадиром строителей, учеба, вступление в комсомол, создание семьи — все было отражено в фотографиях.

Разумеется, большинство снимков были постановочными, но отражали жизнь Калмыкова правдиво.

После выхода журнала Виктор стал знаменит, о нем заговорила вся страна, а карьера простого рабочего начала набирать обороты. Калмыков стал членом городского совета ВЛКСМ, в 1935 году ему предложили должность секретаря комитета ВЛКСМ промстроительства Магнитостроя, а затем он стал председателем горсовета физкультуры Магнитогорска. Жизнь била ключом, казалось. все самое лучшее еще впереди, но, увы, все оказалось совершенно иначе.

До сих пор неизвестно, по какой причине Калмыков вдруг стал неугоден вышестоящим органам (быть может, совершил какой-то опрометчивый поступок или просто случайно попал в жернова машины репрессий), но в 1936 году внезапно стало известно, что Виктор сын кулака. Хотя, как стало известно позднее, его семья принадлежала к «середнякам». Однако в тот момент Калмыкова сначала исключили из комсомола, затем лишили всех занимаемых должностей, а в 1937 году арестовали за «связи с врагами народа».

В июле 1938 года Виктора Калмыкова приговорили к высшей мере наказания с конфискацией всего личного имущества. Приговор привели в исполнение в тот же день, когда и огласили. Виктору Калмыкову было всего 28 лет.

Лишь спустя почти два десятилетия Виктор Калмыков был реабилитирован, увы, посмертно.