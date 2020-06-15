Россиянка семь лет прожила в аэропорту 

Родившаяся в городе Тулуне россиянка Людмила Лисицына на протяжении семи лет проживает в терминале иркутского аэропорта. О необычной обитательнице авиаузла рассказал Telegram-канал Mash.
Женщина в свое время работала по вахтовому методу и жила вместе с родственником в квартире. Затем — около 19 лет назад — он ее выгнал. Лисицыной пришлось поселиться в аэропорту. Она спит на определенных креслах, моется в общественном туалете. 69-летнюю россиянку неоднократно пытались забрать сотрудники социальных служб, но она их помощь отвергала.
Сотрудники аэропорта россиянку не прогоняют, но надеются, что женщине все же помогут родные. Сама она рассказала Mash, что у нее есть квартира, которую, судя по словам пенсионерки, незаконным образом отобрали.
Ситуация, в которой оказалась россиянка, напоминает сюжет популярного голливудского фильма «Терминал». Главный герой трагикомедии — приезжий из Восточной Европы (роль играет Том Хэнкс) — прилетает в Нью-Йорк и по стечению обстоятельств застревает в местном аэропорту. Он вынужден выживать в транзитной зоне. В основе сюжета — реальная история, произошедшая в 1980-х году с иранским беженцем, которому пришлось прожить 18 лет в парижском аэропорту, поскольку все его документы были украдены.