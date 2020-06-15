Россиянка семь лет прожила в аэропорту 

Родившаяся в городе Тулуне россиянка Людмила Лисицына на протяжении семи лет проживает в терминале иркутского аэропорта. О необычной обитательнице авиаузла рассказал Telegram-канал Mash.

Женщина в свое время работала по вахтовому методу и жила вместе с родственником в квартире. Затем — около 19 лет назад — он ее выгнал. Лисицыной пришлось поселиться в аэропорту. Она спит на определенных креслах, моется в общественном туалете. 69-летнюю россиянку неоднократно пытались забрать сотрудники социальных служб, но она их помощь отвергала.

Сотрудники аэропорта россиянку не прогоняют, но надеются, что женщине все же помогут родные. Сама она рассказала Mash, что у нее есть квартира, которую, судя по словам пенсионерки, незаконным образом отобрали.