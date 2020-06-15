Женщина, которая ради работы притворялась мужчиной

Джеймс Барри родился под именем Маргарет Энн Бакли. Всю дальнейшую частную и публичную жизнь он прожил как мужчина. Все это он сделал для того, чтобы поступить в Эдинбургский университет и начать карьеру хирурга, которая была недоступна в те годы женщинам. «Рамблер» расскажет о Джеймсе подробнее.

Окончив университет, он поступил на службу в армию. Джеймс был назначен на должность санитарного помощника в госпитале в Челси. Позже он стал работать в Королевском военном госпитале в Плимуте, где получил повышение до помощника хирурга.

Мужское обличье Маргарет Бакли позволило ей сделать блестящую карьеру хирурга в британских колониях — в Южной Африке, на Мальте, Корфу и, в конце жизни, в Канаде.

После смерти Джеймса Барри в 1865 году, горничная, которая обмывала его тело, стала всем доказывать, что Джеймс на самом деле женщина. Тогда это удалось утаить от общества, засекретив личное дело Барри в архивах министерства обороны

Однако в 1950-х годах XX века историк Изобел Ри в военных архивах наткнулась на документы, которые свидетельствовали о том, что Барри был женщиной, племянницей британского художника Джеймса Барри.

Маргарет стала прототипом главной героини книги Патрисии Данкер — «Джеймс Миранда Барри».