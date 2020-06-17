Священник назвал рабство благословением для белых

Пастор мегацеркви в американском городе Атланта, штат Джорджия, Луи Гиглио (Louie Giglio) назвал рабство благословением для белых и был обруган пользователями соцсетей, которые посчитали его расистом. Об этом в среду, 17 июня, пишет The Washington Post.

Фото: @officialLouieGiglio @officialLouieGiglio

Как отмечает издание, во время воскресной проповеди в своей церкви священник обратился к теме расизма и протестов, которые проходят в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубых действий полицейских при его задержании. В частности, пастор оценил роль рабства в истории американского общества.

«Мы пониманием проклятие, которым было рабство, белые люди понимают. И мы говорим, что это было плохо. Но мы упускаем то, каким благословением было рабство, которое фактически создало основу для мира, в котором живут белые люди», — заявил Гиглио.

После этого пастора раскритиковали в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что своим высказыванием он практически приравнял привилегии, которыми белое население необоснованно пользуется в расистском обществе, к божьему дару. В свою очередь профессор Антея Батлер (Anthea Butler) из Университета Пенсильвании пояснила, что подобная риторика характерна для многих американских евангелистов с момента возникновения работорговли в США.

На фоне волны критики Гиглио принес извинения за свои слова. Он отметил, что таким образом просто хотел лучше объяснить своим прихожанам, что привилегии, которыми пользуется белое население, реальны.