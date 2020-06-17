Что подарил России «колдун» Петра Великого

О Якове Вилимовиче Брюсе до сих пор ходят легенды. Говорили, что он сконструировал и собрал механического змея, на котором царь Петр I разрешал ему летать над Москвой только в ночное время, чтобы не вгонять горожан в ужас. Утверждали, что Брюс мог посреди лета превратить пруд в своем саду в ледяной каток, что он обладал таинственной «Черной книгой», которая в свое время принадлежала Соломону и в которой имелись ответы на любые вопросы.
Откуда взялся Брюс
Яков Вилимович Брюс родился 1 мая 1669 года в России. Вырос в Немецкой слободе в Москве. Отца Якова, Вильяма Брюса, в свое время пригласил в Московию еще царь Алексей Михайлович. Яков Брюс с детства был чрезвычайно одарен. С малых лет он много читал, знал несколько языков, увлекался физикой, химией, математикой и другими науками.
Яков сблизился с будущим императором Петром еще в юности, когда оба входили в состав потешного полка.
Русский царь, всегда тяготевший ко всему иностранному, восторгался эрудицией и блестящим умом своего товарища. А скоро Брюс обрел и безграничное доверие со стороны Петра I.
Вклад Брюса
В первую очередь, Яков Брюс внес неоценимый вклад в развитие российской науки. Именно он по предписанию царя отправился в Англию и привез оттуда видных ученых и преподавателей для учебных заведений, а также множество литературы и инструментария.
В 1695 году в Москве была построена Сухаревская башня, в которой по указу Петра расположилась навигацкая школа. Ее руководителем и стал Яков Брюс.
На верхнем этаже башни он устроил первую в столице обсерваторию, где наблюдал за движениями небесных тел и обучал юных моряков ориентироваться по звездам.
Брюс — составитель русско-голландских и голландско-русских словарей, а также первого в России учебника по геометрии. Знание иностранных языков и астрономии позволили Якову Брюсу перевести на русский труд нидерландского ученого Христиана Гюйгенса «Космотеорос». Долгое время книга служила учебником для многих учебных заведений в России.
В 1696 году во время своего похода на Азов Яков Брюс составил «Карту земель от Москвы до Малой Азии». Он также является составителем астрологической и геолого-этнографической карт Москвы.
Брюс уверял, что город необходимо строить кольцами, так как круг – фигура наиболее надежная.
Его советами пользовались высокопоставленные чиновники еще много веков спустя. Даже Сталин, говорят, не брезговал. Почему, например, появились Садовое и Бульварное кольца? Да и МГУ
стоит на Воробьевых горах только потому, что Брюс пометил данное место как наиболее подходящее для строительства учебного заведения.
Под руководством Брюса были изданы первые календари с астрологическими прогнозами, по которым можно было узнать, в какой день лучше сочетаться браком или брить бороду.
Осознанно или нет, но Яков Брюс дал начало новой науке – астрологии — которая получит свое развитие только в далеком ХХ веке.
Брюс
также собрал множество ценных экспонатов для своего «кабинета курьезных вещей». Впоследствии «кабинет» пополнил коллекцию кунсткамеры Академии наук
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Чародей или ученый?
Из всего вышеперечисленного можно смело сделать вывод, что слухи о Якове Брюсе как о колдуне несколько преувеличены. Брюс являлся весьма образованным для того времени человеком, а потому мог знать и уметь несколько больше, чем большинство других людей.
Долгое время ходили сплетни, что в имении Брюса живет механическая служанка. Крестьяне поначалу ее страшно боялись, но постепенно привыкли и даже стали звать ее по-простому — «яшкина баба». После смерти Якова Брюса чертежи этого робота были обнаружены среди бумаг ученого.