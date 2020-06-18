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Прожившие в браке 71 год супруги умерли от коронавируса с разницей в пять дней 

Lenta.ru 1 час назад
Cупруги умерли от коронавируса с разницей в пять дней
Фото: Lenta.ru
Пожилые супруги из Великобритании прожили вместе 71 год и умерли от коронавируса с разницей в пять дней. Об этом сообщает Daily Mail.
Жители английского графства Западный Сассекс, 91-летняя Пэт Вуд (Pat Wood) и ее 94-летний муж Рон (Ron), одновременно заразились коронавирусом и попали в больницу. Поначалу супруги лежали в разных отделениях, однако вскоре их перевели в одну палату. «Их кровати поставили рядом, чтобы они могли быть вместе. Они держались за руки, пока Пэт не умерла во сне. Рон скончался через пять дней после нее», — рассказала Никки Эванс (Nikki Evans), их дочь.
Женщина сожалеет, что из-за карантина ей приходилось общаться с родителями по видеосвязи. Она поблагодарила врачей и медсестер за то, что они заботились о ее родителях в последние дни их жизни. Эванс сообщила, что в понедельник, 8 июня, супругов похоронили вместе в их родном городе.
Ранее сообщалось о 100-летних супругах из США, которые прожили вместе 76 лет и скончались от коронавируса с разницей в две недели. Инфекцию они подхватили в доме престарелых.
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