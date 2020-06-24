Откуда у русских «генетическая нищета»

Мы часто слышим от психологов о «генетической нищете», которую некоторые люди впитывают с детства, от чего годами не могут выбраться из бедности.

У специалистов разнятся мнения об истоках этого явления, однако чаще всего выделяется три основные причины заложенной «в генах» бедности. Именно из-за них, по мнению экспертов, многие россияне буквально программируют себя на бедность.

Все ценное в серванте

У многих россиян есть привычка откладывать свою жизнь на потом. Платье «на выход» годами висит в шкафу, лучший сервиз пылится в серванте, а купленное в прошлом году постельное белье жалко использовать.

Когда человек откладывает все лучшее на будущее или «для гостей», он программирует себя довольствоваться малым. Кроме того, никто не знает, сможете ли вы вообще воспользоваться теми благами, которые отложили на неопределённый срок. Так, очень многим не хватает умения «наслаждаться моментом».

Особенности менталитета

На постсоветском пространстве люди зачастую страдают от привычек «барахольщика». Такие люди тащат все нужное и ненужное в дом и наотрез отказываются выкидывать старые вещи. Люди поколениями живут в окружении дряхлой ненужной мебели просто потому, что боятся от нее избавиться.

При этом психологи отмечают, что очень важно очищать пространство вокруг себя, чтобы двигаться вперед и генерировать новые мысли. Скорее всего, выбросив бабушкин сломанный комод, вы и сами станете легче дышать.

Золушка и вещи старшей сестры

У многих российских родителей есть привычка, отдавать все вещи старших детей младшим. В ограниченных количествах такое «наследование» не повредит, однако, если вы приучите ребенка к тому, что у него нет ничего своего, вряд ли он когда-то будет стремиться к своему личному процветанию.

Скорее всего, он привыкнет, что любую вещь можно попросить у родственников, и станет думать, что тратить на себя деньги ненормально.