Как живут амиши в Америке на фоне пандемии 

Большинство представителей протестантской общины амиши живут в Америке и Канаде. Ее представители очень консервативны и не признают современные технологии и удобства. Блогер из России под ником Денис Самсебесказал, живущий в США, рассказал на своей странице в Facebook, как устроена их жизнь на фоне пандемии коронавируса.

По его словам, приезжая в места, где живут амиши, попадаешь в другой мир.

«Если вы им начнете рассказывать про BLM, протесты, грабежи и то, что Америка, дескать, разваливается на части, то, боюсь, они вас даже не поймут. В том мире все течет своей привычной жизнью», — написал россиянин.

Многие амиши ходят без обуви, уже не говоря о медицинских масках. Все игнорируют коронавирус, однако он является для них помехой в работе.

«Масок амиши вообще не носят, а от всего происходящего спасаются фразой "Вера сильнее страха". Масок так же не носят местные работяги из разряда тех, кого обычно записывают в рэднеки. Зато вдоль дорог часто встречаются надписи содержание которых сводится к одной единственной мысли — "Нафиг этот ваш вирус, давайте уже работать!"».

Денис Самсебесказал/ Facebook

Ограничительные меры, принятые на фоне пандемии, не соблюдаются. Например, если на магазине написано, что не пускают без масок, на самом деле пускают, или, если на дверях ресторана заявляют, что еда только на вынос, внутри все равно сидят люди.