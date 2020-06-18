Жена банкира рассказала о роскошной жизни в изоляции

Британская писательница Шрути Адвани раскрыла подробности роскошной жизни во время самоизоляции. Об этом сообщает издание Financial Times.

Жена банкира после начала карантина в первую очередь заказала доставку свежих цветов.

"Возможно, за последние несколько месяцев в нашем доме творились странные вещи, но это всегда происходило в чистой комнате со свежими цветами" — уточнила она.

Также женщине пришлось разместить в одной из комнат няню, которая проводила карантин вместе с супругами. В другой спальне расположилась подруга Адвани, которая самоизолировалась от своего мужа.

Писательница заказала шелковые пижамы элитного бренда разных цветов для проведения онлайн-конференций на платформе Zoom. Отмечается, что стоимость одного комплекта составила 420 фунтов стерлингов (36 000 рублей).

Женщина рассказала, что ежедневно заказывала протеиновые коктейли, кофе и закуски из спортзала. Кроме того, поделилась стоимостью занятий с репетиторами: от 65 до 95 фунтов стерлингов (от пяти до восьми тысяч рублей) за час урока математики или обучению игре в шахматы.

"Репетитор стоит вдвое меньше, чем психиатр, который мог бы нам понадобиться" — отметила Адвани, добавив, что "вооружена богатством" и "изолирована от многих проблем пандемии".

Пользователи не оценили откровенность женщины, раскритиковав ту за жалобы на изоляцию в роскошных условиях.

"Советы от женщины для выживания в закрытом помещении: онлайн-репетиторы, регулярная доставка еды, свежие цветы в каждой комнате. Да, и живущая с ней няня. Воистину, героиня нашего времени", — рассуждает @marissamcteague.

«Во время чтения у меня отвисла челюсть, надеюсь, я не испортила стол своим подбородком», — поделилась мнением @carolyn_hitt.