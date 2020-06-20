Друг Михаила Ломоносова и основоположник производства фарфора в России химик Дмитрий Виноградов занимался изучением тайны создания китайского вида керамики. И в этом деле достиг успеха, однако жизнь его закончилась трагически, да и во время работы на мануфактуре ученого сажали на цепь. "Рамблер" рассказывает, в чем причина такого отношения к исследователю.

В ходе экспериментов Виноградов обнаружил, что фарфор образуется смешением белой глины — каолина с кварцем, а из полученной смеси можно лепить разные фигурки, посуду и прочее.

Химик работал над разгадкой на мануфактуре под предводительством барона Ивана Черкасова , где его зависимость от вина, приобретенная еще во время обучения за границей, переросла в болезнь. Управляющий Кабинета Ее Императорского Величества хоть и по достоинству оценивал работу Виноградова, пощады ему не давал: приставленные к химику люди сажали его на цепь, приковывая к стене, чтобы, впрочем, дать ему возможность писать письма.

"Меня грозят вязать и бить без всякой причины" — жаловался друг Ломоносова в послании Черкасову в 1752 году.

Русский химик сетовал на то, что его молодость осталась позади, а сам он уже стал стариком. В возрасте 38 лет Виноградов серьезно заболел, состояние его было настолько тяжелым, что к нему сразу же пригласили священника. Скончался гениальный исследователь через четыре дня, 25 августа 1758 года.