«Совершенное мною преступление омерзительно»

О нем отзывались как о храбром солдате, который готов пожертвовать собой ради страны. Николаю Воробьеву еще в 1942 году присвоили звание Героя Советского Союза после того, как он был тяжело ранен и еле выжил. Будучи образцом для подражания советский командир спустя некоторое время совершил непростительный поступок и был лишен всех наград. "Рамблер" рассказывает, что произошло с героем войны.

На войне Воробьев активно применял свои способности, чтобы противостоять противнику: во время обороны высоты 60,0, ключевой точки города-крепости Севастополя, он с помощью ракетницы убитого немецкого снайпера перевел атаку вражеских орудий в сторону прорвавшихся солдат. В критические моменты лейтенант Воробьев вызывал огонь на себя. Так, 7 июня 1942 года он был тяжело ранен в голову и эвакуирован на Большую землю.

За проявленное мужество и героизм ему 14 июня присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны он и дальше служил в армии, а также пользовался известностью среди севастопольцев и в качестве одного из защитников города открывал военные парады.

Впрочем, на счету у героя было 13 взысканий за пьянство, которое в итоге привело к трагедии: 21 сентября 1952 года Воробьев увез на мотоцикле несовершеннолетнюю девочку, напоил ее и надругался над ней. 30 октября трибунал Черноморского флота приговорил признавшего вину солдата к шести годам исправительно-трудовых лагерей.

"Совершённое мною преступление омерзительно. Это самый похабный случай в моей жизни, произошедший в результате моего пьянства. Я полностью осознал свою вину и приложу все усилия, чтобы искупить её…" — сказал Воробьев перед оглашением приговора суда.

Указом от 13 июля 1954 года его лишили всех званий и наград. После освобождения он пытался встретиться с высшим руководством, чтобы вернуть себе звание Героя Советского Союза, однако успеха не достиг. Скончался Воробьев первого мая 1956 года.