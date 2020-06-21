Фашисты называли их «ночными ведьмами»

Война — это не только про мужчин. В годы Великой Отечественной войны на фронте наравне с мужчинами сражались более 600 тысяч женщин. Среди них были даже те, кто выбрал службу в авиации — представительницы прекрасного пола отличились в качестве летчиц, радисток, штурманов и стрелков. Из женщин получились отличные бойцы — о них написали и сняли множество историй и фильмов. Война распорядилась таким образом, что порой женщинам приходилось сражаться не только в составе обычных «мужских» авиационных полков, но и формировать специальные «женские» отряды. Фашисты считали их «ночными ведьмами», а русские ласково называли «ночными ласточками».

В октябре 1941 года в Красной армии был сформирован особый 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк: в его составе были только девушки. Были среди них и механики, и летчицы, и штурманы — всего около 122 молодых девушек от 17 до 22 лет. Первое время противники относились к полку с нескрываемым презрением — мол, что эти женщины могут. Русские тоже иронизировали, называя девушек «Дунькиным полком» по имени командира Евдокии Бершанской

С 1941 по 1945 год полк был неразлучен. Сначала девушки прошли обучение в Энгельсе, а уже летом 1942 года полк выполнил свою первую боевую миссию над Сальскими степями в Ростовской области. Дальше был Кавказ, прорыв «Голубой линии», освобождение Крыма и Севастополя, Минск, Польша, и, наконец, участие в Висло-Одерской стратегической наступательной операции. К 1943 году уже никто не шутил над девушками, полку присвоили почетное звание «Таманский» за освобождение полуострова, а весной 1944 года даже наградили орденом Красного Знамени. За время своей службы летчицы совершили 23 672 боевых вылета, при этом сбросив на противников более 3 тысяч тонн бомб. Девушки были необыкновенно дружны и преданны, поэтому после войны своим погибшим однополчанкам они отдали особую честь и разыскали места гибели всех сослуживиц.

Вопреки стереотипам, служить девушкам было сложнее отнюдь не из-за природной хрупкости. Дело в том, что что до 1943 года женщинам приходилась носить мужскую одежду и обувь 41-43 размеров — тогда женское обмундирование попросту не выпускали. Значительно позже появился парадный комплект с юбкой, его девушки надевали на торжественные мероприятия и к приезду начальства. Особенно жалко было расставаться с косами: их пришлось состричь в момент заступления на службу. Летать приходилось на фанерном биплане (самолет не боевой, а предназначенный для учебных вылетов), в любую погоду, порой опускаясь на предельно низкую высоту, когда один неверный маневр мог стоить жизни.

Марина Раскова

К началу войны Марина Михайловна уже была прославленным штурманом: она работала в аэронавигационной лаборатории и участвовала в перелетах на большие расстояния. Будучи героем Советского Союза, именно она в 1941 году лично обратилась в ЦК ВКП (б) с просьбой разрешить ей сформировать женский авиационный полк. Ее идею поддержали, а желающих вступить в ряды летчиц оказалось настолько много, что пришлось формировать сразу три полка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной легкобомбардировочный. Добровольцев искали в аэроклубах, партийных организациях. Специально созданному для отбора женщин отделу кадров приходилось нелегко: им нужно было выбирать строго и вдумчиво, отказывая еще совсем юным девушкам, которые, как им казалось, не были готовы взвалить на себя тяготы войны. Майор Марина Раскова во время войны возглавила бомбардировочный полк, на его вооружении находился новейший по тем временам пикирующий бомбардировщик Пе-2. Женщина погибла в авиационной катастрофе во время одной из боевых миссий, ее похоронили у Кремлевской стены.

Екатерина Васильевна служила в составе 73-го Гвардейского истребительного авиационного полка (он же — преобразованный 586-й полк) и одержала в группе 11 личных побед. Она была командиром звена и стала второй по результативности женщиной-истребителем Второй мировой войны. За время своей службы женщина совершила 266 боевых вылетов. 19 июля 1943 года Буданова прикрывала советские самолеты Ил-2 вместе с другими истребителями. Штурм прошел успешно, и группа уже возвращалась домой, когда Екатерина заметила вражеские самолеты позади себя. Девушка была замыкающей, поэтому быстро предупредить товарищей об опасности не получилось. Летчице пришлось в одиночку выступить против трех Ме-190, в итоге ее самолет был подбит. Через 50 лет Екатерина Будановой посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации и назвали в ее честь одну из московских улиц.

Лидия Литвяк

Литвяк и Буданова были лучшими боевыми подругами. Они познакомились на войне и вместе служили в 73-м Гвардейском полку. Лидия Владимировна стала самой результативной женщиной-авиатором Второй мировой войны, в небе над Сталинградом она сбила три немецких самолета. Сослуживцы вспоминали, что Литвяк была необыкновенно красивой и притом скромной. Невысокая белокурая девушка привлекала солдат своей женственностью и обаянием, но никому не отвечала взаимностью: на первом месте у нее была борьба с фашистами. Изначально Лидия планировала стать геологом и даже была в экспедиции в Заполярье, но в качестве основной профессии выбрала авиацию. Попасть на фронт она пыталась с момента начала войны и, ни минуты не раздумывая, подала заявку на вступление в полк Расковой, как только та объявила о наборе. Чтобы точно получить назначение в летчицы, девушке пришлось схитрить — приписать себе дополнительные 100 часов лету. Рассказывают, что во время военной подготовки в Энгельсе Литвяк отпорола мех со своих унт, чтобы сделать воротник для комбинезона. Раскова такую идею не одобрила и заставила вернуть все как было. Чтобы девушке было неповадно, ее даже арестовали на одну ночь. За время своей службы Лидия Литвяк совершила 150 вылетов, лично уничтожив шесть самолетов и аэростат наблюдения и еще 6 самолетов вместе с товарищами. Литвяк всего на несколько дней пережила свою подругу Екатерину Буданову: 1 августа 1943 года она погибла во время воздушного штурма. Ее останки нашли спустя 36 лет и захоронили возле деревни Дмитровка Шахтерского района Донецкой области Украины, а в 1990 году Лидии Литвяк было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Евгения Руднева

Евгения Максимовна была одной из самых старших летчиц — на момент заступления на службу ей было 22 года. До войны девушка была студенткой механико-математического факультета Московского университета , но стала гвардии старшим лейтенантом Таманского авиаполка и за время службы совершила 645 боевых вылетов. Девушка уничтожала переправы противника, железнодорожные эшелоны и технику. Руднева участвовала в боях на Северном Кавказе, Таманском и Керченском полуостровах. Еще при жизни она удостоилась звания Героя Советского Союза. Девушка погибла 9 апреля 1944 года при выполнении боевого задания над Керчью Крымской АССР. Там же ее и похоронили, на Воинском мемориальном кладбище.

Евдокия Носаль

Евдокия Ивановна начинала свой боевой путь с обычного пилота, затем за боевые заслуги ее назначили командиром звена, а после — заместителем командира эскадрильи. Носаль работала в авиации еще до войны: она была инструктором Николаевского аэроклуба. В составе 46-го Гвардейского Таманского полка женщина совершила 354 боевых вылета. Дусю, как ее ласково называли сослуживцы, дважды наградили орденом Красной Звезды за то, что в 1942 она разрушила несколько немецких переправ через реки и взрывала лагеря противников на оккупированной территории. Ночью 23 апреля 1943 года Дуся в последний раз поднялась в небо. Во время операции над Новороссийском в кабине летчицы разорвался осколок снаряда. Евдокия Носаль стала первой девушкой в Таманском полку, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.

Ольга Лисикова

Для Ольги Михайловны Великая Отечественная стала не первой войной в жизни. Она окончила Батайскую летную школу, а в 1939-1940 годах участвовала в войне с белофиннами. Уже через год девушка вступила в ряды «ласточек», но убивать она не планировала — изначально девушка летала исключительно на санитарных самолетах. Она перевозила раненых, медикаменты и кровь для переливания. Но однажды Ольгу попытался сбить немецкий «Мессершмитт». Отвечать ей было нечем, ведь самолет не был предназначен для боя, но девушка провернула несколько ловких маневров: прижала вражеский самолет к земле, а затем заставила петлять по ущелью. Одним из выстрелов врагу все-таки удалось задеть хвост санитарного самолета, но Лисикова держала ситуацию под контролем. В итоге «Мессершмитт» спикировал настолько низко, что уже не смог подняться и разбился. После этой истории Лисикова пересела в кабину двухмоторного DC-3 (крупнейшего американского транспортного самолета в годы Второй мировой), став единственной в СССР женщиной-командиром самолетов этого типа. На счету девушки 408 вылетов, в том числе в блокадный Ленинград, немецкий тыл и Заполярье. Ольга Лисикова прожила долгую жизнь и умерла 7 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге в возрасте 94 лет.

Старший лейтенант Екатерина Ивановна прошла Великую Отечественную войну в составе 135-го ближнебомбардировочного авиаполка. Однако до этого Зеленко прославилась тем, что была единственной женщиной, участвовавшей в Советско-финляндской войне. Женщину наградили орденом Красного Знамени, но ее боевой путь был недолгим. На счету Зеленко 40 боевых вылетов, 12 воздушных боев и один огненный таран вражеского истребителя в воздухе — во время него девушка и погибла 12 сентября 1941 года. За всю историю войны лишь две женщины решились на такой смертельный подвиг: Екатерина Зеленко и Александра Полякова. Уже в современное время имя Екатерины Зеленко получила одна их малых планет Солнечной системы. Кроме того, в память о ней установлены два монумента.