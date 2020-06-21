Чего натерпелись жены Альберта Эйнштейна

Как и многие другие гении, Альберт Эйнштейн был, скажем так, чудаковатым. А в отношениях с женщинами и вовсе невыносимым. Ученый дважды был женат, и обе женщины оказывались скорее заложницами своих чувств, нежели музами. Им приходилось мириться с жуткой требовательностью супруга, унижениями и изменами. Но, несмотря ни на что, они были беззаветно преданы мужу.

С первой женой Эйнштейн познакомился во время учебы в Политехнической школе. Милеве Марич был 21 год, ему — 17. По свидетельствам современников, эта особа была начисто лишена обаяния, хромала на одну ногу, была болезненно ревнива и склонна к депрессиям.

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Очевидно, этот типаж пришелся Альберту по вкусу. Хотя его родители были категорически против брака с сербской эмигранткой, молодой ученый твердо решил жениться. Его письма к Марич обугливались от страсти: «Я потерял разум, умираю, пылаю от любви и желания. Подушка, на которой ты спишь, во сто крат счастливее моего сердца!»

Но еще до того, как пойти под венец, Эйнштейн стал чудить. Когда в 1902 году Милева родила девочку, жених настоял на том, чтобы отдать ее на попечение бездетным родственникам «в связи с материальными трудностями». О том, что у Эйнштейна была дочь Лизерль, стало известно только в 1997 году, когда его правнуки продали на аукционе личные письма физика.

Тон писем тоже сменился. В одном из них девушка обнаружила своего рода должностную инструкцию:

Если хочешь замужества, ты должна будешь согласиться на мои условия, вот они:

— во-первых, ты будешь заботиться о моей одежде и постели;

— во-вторых, будешь приносить мне трижды в день еду в мой кабинет;

— в-третьих, ты откажешься от всех личных контактов со мной, за исключением тех, которые необходимы для соблюдения приличий в обществе;

— в-четвертых, всегда, когда я попрошу тебя об этом, ты будешь покидать мою спальню и кабинет;

— в-пятых, без слов протеста ты будешь выполнять для меня научные расчеты;

— в-шестых, не будешь ожидать от меня никаких проявлений чувств.

Впрочем, Марич была настолько влюблена в Альберта (а он был личностью весьма и весьма притягательной), что согласилась принять этот «манифест». Вскоре после свадьбы в семье Эйнштейнов появился сын Ганс, а еще через шесть лет — Эдуард (он родился с отклонениями и закончил свои дни в психиатрической лечебнице). К этим детям ученый относился уже с должной теплотой и вниманием.

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Но отношения с женой были сплошным абсурдом. Физик оказался весьма охотлив до интриг на стороне, а претензии по этому поводу воспринимал как оскорбления. Он взял моду запираться в своем кабинете, и временами супруги не разговаривали по несколько дней. Последней каплей стало письмо, в котором Эйнштейн потребовал от Милевы, чтобы она отказалась от всякой интимной близости с ним. Летом 1914 года женщина взяла детей и уехала из Берлина в Цюрих.

Брак, впрочем, просуществовал еще три года. Милева дала согласие на развод только после того, как муж пообещал отдать ей деньги, причитающиеся нобелевскому лауреату (в том, что премия не обойдет ученого стороной, они оба не сомневались). К чести Эйнштейна, он сдержал слово и в 1921 году прислал бывшей жене полученные 32 тысячи долларов.

Через три месяца после развода Альберт женился вновь, на своей двоюродной сестре Эльзе, которая незадолго до этого по-матерински заботливо ухаживала за ним во время болезни. Эйнштейн согласился удочерить двух девочек от предыдущего брака Эльзы, и в первые годы в доме царила идиллия.

Бывавший у них Чарли Чаплин так отзывался об Эльзе:

«Из этой женщины с квадратной фигурой так и била жизненная сила. Она откровенно наслаждалась величием своего мужа и вовсе этого не скрывала, ее энтузиазм даже подкупал».

Однако долго сохранять верность традиционным семейным ценностям Эйнштейн не смог. Его любвеобильная натура безостановочно толкала его на новые приключения. Эльзе доводилось выслушивать жалобы мужа на то, что женщины не дают ему прохода. Иногда он даже приводил своих любовниц на семейный ужин.

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Как ни удивительно, но и Эльза находила силы усмирять в себе ревность. Поистине, любовь — страшная сила.

Здоровье женщины подточила смерть ее старшей дочери. В 1936 году она скончалась на руках мужа. Он и сам к тому времени был уже совсем не мальчик, и сил (а может, желания) на новую женитьбу уже не нашлось.