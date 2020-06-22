Кто «убрал» американку, слетавшую в СССР

Эта девочка стала известной в десять лет. Она не была актрисой или дочерью какой-то знаменитости, но в одночасье о ней заговорил весь мир, ее назвали самым юным послом доброй воли. А через два года Саманта Смит погибла. Что сделало маленькую американку известной на весь мир и почему многие сомневались в случайности ее гибели, рассказывает «Рамблер».

Все началось с того, что Саманта прочитала в газете о том, что в далеком Советском Союзе к власти пришел Юрий Андропов . Журналист в своей статье описывал ужасные последствия этого события: якобы новый Генсек намерен развязать войну между СССР и США. Девочка поинтересовалась у мамы, на самом ли деле Андропов собирается напасть на Америку. Та в шутку посоветовала дочери самой спросить у него об этом.

Саманта восприняла слова матери как руководство к действию: девочка действительно написала главе ЦК КПСС письмо, в котором выразила обеспокоенность возможностью начала ядерной войны и интересовалась, выступает ли Андропов за или против военных действий.

В 1983 году письмо Саманты опубликовали в советской газете «Правда», весной того же года девочка получила и ответ. В ответном письме Андропов заявлял, что СССР вовсе не собирается нападать на США, что советские люди выступают за мир во всем мире и приглашал Саманту приехать в Советский Союз, чтобы лично в этом убедиться.

Летом Саманта с родителями прилетела в Советский Союз. Две недели девочка общалась с людьми, осматривала достопримечательности, побывала в знаменитом пионерском лагере «Артек». Везде американскую семью принимали очень радушно, не шло и речи о каком-то негативе.

Вернувшись в США, Саманта написала книгу «Мое путешествие в СССР». Девочка описала свои ощущения от поездки, отметив, что советские люди вовсе не злые и не стремятся захватить власть над миром, что «они такие же, как мы».

После этой поездки в СССР о Саманте заговорили. Девочку стали приглашать в различные телевизионные шоу, даже предлагали роли в сериалах. Но, увы, слава, как и жизнь Саманты Смит была недолгой: возвращаясь из Англии, куда была приглашена в качестве гостьи популярного шоу, девочка вместе с отцом погибла в авиакатастрофе.

На борту самолета, пилот которого в условиях плохой видимости промахнулся мимо посадочной полосы, находилось 6 пассажиров. Все погибли.

После трагедии ходили слухи, что авиакатастрофа была подстроена. Правда, некоторые выдвигали предположение, что виновны в этом американские спецслужбы, другие винили советских агентов. Поговаривали, что Саманта поплатилась за просоветские высказывания, выставляя СССР другом, а не врагом, как было принято в США. Однако, согласно результатам расследования, всю ответственность за катастрофу в итоге возложили на пилота, который допустил ошибку, приведшую к трагедии.