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Внебрачные дети Ленина: миф или правда 

Русская семерка 1 час назад
Внебрачные дети Ленина: миф или правда
Фото: Русская семерка
Фигура В. И. Ленина в Советском Союзе была культовой. Между тем в биографии вождя пролетариата имеется множество белых пятен, которые до сих пор остаются таковыми.

Происхождение Ленина

Сам Ленин якобы утверждал, что происходит из русской семьи с православными корнями. Однако писательница Мариэтта Шагинян в книге «Семья Ульяновых» приписывает ему калмыцкое происхождение — во всяком случае по отцу.
По другой версии, в роду Ульяновых были немцы и шведы. Его дед Александр Дмитриевич Бланк, как утверждают источники, был женат на Анне Гроссшопф, дочери Иоганна Гроссшопфа, в конце ХVIII столетия перебравшегося в Санкт-Петербург из Северной Германии, и шведки по фамилии Эстедт. Кстати, Гроссшопфы состояли в родстве со знаменитыми писателями Генрихом и Томасом Маннами.
Но наиболее популярна еврейская версия происхождения Ленина, основанная на девичьей фамилии его матери — Бланк.
Уже в постсоветские времена всплыли архивные документы о том, что прадед Ленина с материнской стороны был евреем, крещёным в православие. При рождении звали его Израилем Мойшевичем. Его сыновья Абель и Израиль в крещении получили имена Дмитрий и Александр. Последний стал врачом и отцом Марии Бланк.
На самом деле, заявляют противники «еврейской» версии, существовало два Александра Дмитриевича Бланка. Один из них действительно был крещёным евреем, а вот другой принадлежал к православному купеческому роду. Он также являлся по профессии медиком и в 1840-х годах сумел дослужиться до чина надворного советника, дававшего ему право на потомственное дворянство (Бланк-еврей никогда не состоял на государственной службе и права на дворянство не имел). Вот он-то и приходился отцом Марии Ульяновой.

Внебрачные дети Ленина

Согласно официальным данным, детей у Владимира Ильича Ленина и его жены Надежды Константиновны Крупской никогда не было. Однако есть гипотеза, что младший сын революционерки Инессы Арманд от её второго мужа Владимира Арманда — Андрей — являлся на самом деле сыном Ленина. И тот об этом прекрасно знал. Якобы младшего сына Андрея Арманда и его жены Хиены даже назвали Володей в честь деда. В детстве мальчик был очень похож на Володю Ульянова с гимназического снимка…
На самом деле Андрей Арманд никак не мог быть сыном Ленина: он родился в 1903 году, а Ленин и Инесса Арманд познакомились только в 1909-м. По крайней мере, потомки Армандов родство с вождём полностью отрицают.
Русская семерка
В 1998 году житель Берлина Александр Стеффен дал интервью журналисту Арнольду Беспо. Он поведал, что является сыном Ленина и опять же Инессы Арманд…
По словам Стеффена, он родился в 1913 году, когда Инесса Арманд уже овдовела. В семимесячном возрасте его отдали в семью одного австрийского коммуниста. Весной 1920 года Александра в Зальцбурге навестила родная мать. Она привезла с собой письмо, адресованное Ленину, которое написала в 1913 году в Париже, и просила сохранить на память.
В 1928 году какие-то неизвестные люди увезли Александра в Америку. Впоследствии Стеффен пришёл к выводу, что этих незнакомцев послал Сталин. Александр получил американское гражданство, в 1943 году ушёл добровольцем в армию и до 1947 года служил на военно-морской базе в Портленде.
В 1959 году умерла жена Стеффена, и он переехал в ГДР, где ему охотно предоставили гражданство и хорошую квартиру. Позднее Стеффена пригласили на приём к генеральному секретарю ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтеру Ульбрихту, и тот сказал, что ему известно о происхождении Александра. А в 1967 году он встретился в Берлине с Брежневым, который вручил ему орден Дружбы народов и крепко расцеловал.
Но насколько правдива эта «немецкая» версия? Во-первых, нет никаких записей о рождении ребёнка у Инессы Арманд в указанное время. Во-вторых, никто из её окружения не упоминает о младенце. Наконец, в 1920 году Арманд находилась в Москве и никуда оттуда не выезжала. А визит Брежнева в ГДР состоялся вовсе не в 1967-м, а в 1971 году!

Смерть Ленина

Ленин ушёл из жизни в 53 года, после тяжёлой болезни. По официальной версии, его недуг стал результатом покушения на вождя эсерки Фанни Каплан, которая якобы выпустила в него отравленную пулю. Правда, выстрел произошёл за шесть лет до кончины.
Точно известно, что смерть наступила в результате патологических изменений сосудов головного мозга. Вождь пережил три инсульта, его мозг буквально превратился в сгусток извёстки…
Только в 90-е годы прошлого века появились иные версии. Одна из них заключалась в том, что настоящей причиной смерти Ленина стал бытовой сифилис, которым он заболел в 32 года, будучи в парижской эмиграции. Симптоматика вполне соответствовала клинической картине этого заболевания. Правда, существуют данные обследования, проведённого ещё в 1923 году выдающимся немецким неврологом М. Нонне. Тот утверждал, что не нашёл у советского лидера никаких признаков нейросифилиса.
Говорили также о наследственности. Дело в том, что отец Ленина — Илья Николаевич Ульянов — также скончался от кровоизлияния в мозг и примерно в том же возрасте, в 54 года.
Самая скандальная гипотеза гласит, что Ленина убили по приказу Сталина — вероятно, отравили. На это будто бы намекал во второй половине 1950-х годов Н. С. Хрущёв. Но был ли смысл в физическом устранении больного беспомощного человека? Ведь Сталин уже тогда фактически находился у власти…
Вокруг каждой публичной личности всегда ходит много слухов и мифов. И конечно, первый глава Советского государства тоже не стал исключением. Вероятно, неразгаданные тайны ещё долго будут будоражить потомков.
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Люди , Надежда Крупская , Илья Ульянов , Томас Манн , Фанни Каплан , Мария Ульянова , Мариэтта Шагинян
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