Девушка провозгласила себя настоящим вампиром 

Лилит Вампир всячески избегает солнечного света и считает, что в переводе на вампирские годы ей уже 600 лет.

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Лилит в действительности 27 лет, она живет в Лондоне и работает в офисе с 9 до 5, а все свое свободное время посвящает своему хобби — вампирам и готической культуре. По ее словам, она обожает все, что связано с упырями и кровопийцами и причисляет себя к одним из них. Ради этого девушка старается избегать солнечного света, чтобы ее кожа оставалась фарфорово-бледной, одевается как персонажи любимых фильмов ужасов и даже одно время питалась человеческой кровью. Занимается этим она с 18 лет, когда впервые посмотрела картину «Дракула».

@lilith_vampyre

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В Сети 27-летняя Лилит известна как Дама тьмы, однако она отрицает свой человеческий возраст:

«Когда я впервые познакомилась с вампирами, была совершенно очарована этими таинственными существами. Я полюбила все, что с ними связано, и именно этот интерес побудил меня открыть для себя таких же людей, как я, в Интернете и в реальной жизни. Я считаю, что стала вампиром в 18 лет, хотя в то время и не осознавала этого до конца».

Именно тогда британка начала исследовать свою вампирскую сторону и начала экспериментировать с питьем крови. Но делала она это с согласия таких же, как она, любителей упырей, которых находила в сообществе, которое создала в Интернете. Лилит объяснила:

«Сначала я пила человеческую кровь из любопытства, и на вкус она казалась мне металлической, как медь. Хотя вкус варьируется. Я не кусаю людей в шею, мы делаем небольшие надрезы на коже в незаметном месте и пьем ее оттуда. Это мои близкие друзья или люди, которых я встречаю и которые интересуются моим стилем жизни. Это очень интимно».

По словам девушки, ей не нужно большое количество крови, и хотя многие могут связывать этот ритуал с тьмой или злом, она уверена, что вампиры несут добро.

@lilith_vampyre

Дама тьмы уверена, что быть вампиром — это освобождение и расширение возможностей, помноженные на таинственность, которая сопутствует этому. Она регулярно общается со своими «сородичами», они вместе ходят на тематические мероприятия и в клубы, постоянно читает книги, смотрит фильмы и наряжается в готические наряды. Лилит считает, что ее вампирская сущность благотворно влияет на ее карьеру, ведь у нее внушительная армия фанатов, восхищающихся ее красотой и образом жизни. Кроме того, с ней часто связываются компании, которые хотят с ней сотрудничать в рекламных целях и фотографы, ведь ее внешность неизменно привлекает внимание.