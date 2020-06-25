Почему женщины на Руси не садились за стол с гостями

На Руси застольному этикету всегда придавалось особое значение. За стол садились в определённом порядке и непременно соблюдали традиции гостеприимства. Однако бывали случаи, когда отдельных людей к столу не приглашали.

Застольные традиции

У каждого члена семьи было за столом своё место. Рассаживались по старшинству: сначала хозяин, глава семейства, за ним остальные домочадцы. Самые младшие садились за стол последними.

На пирах у знати рассадка по местам производилась по рангу. Да и Евангельские указания часто воспринимались буквально: «Когда позовут тебя на пир, не садись на почётное место. — Вдруг из числа приглашенных будет кто-нибудь тебя почтеннее, и подойдет к тебе хозяин и скажет: „Уступи место!“ — и тогда тебе придется со стыдом перейти на последнее место. Но, если тебя пригласят, сядь, войдя, на последнее место, и когда придет пригласивший тебя и скажет тебе: „Друже, сядь выше!“— тогда почтут тебя остальные гости».

Также было не принято ходить в гости без приглашения. Говорили: «Незваный гость хуже татарина». К тому же, принимать приглашение погостить с первого раза считалось дурным тоном. Бытовала поговорка: «По первому зову в гости не ездят».

Кроме того, гости старались не приходить раньше, чтобы не быть первыми: это считалось неприличным: вдруг хозяева подумают, что человек слишком торопился к столу.

Но несмотря на все ограничения, человека, заглянувшего «на огонек», чаще всего встречали радушно и усаживали угоститься хлебом-солью. Это мог быть и совершенно незнакомый человек — например, постучавшийся в ворота припозднившийся путник.

В старину существовала даже такая традиция: хозяева дружно становились перед гостем на колени и уговаривали его отведать угощения. Это представляло собой своего рода сакральный ритуал: считалось, что если гость преломит пищу с хозяевами, он уже не сможет причинить им зла.

Но нет правил без исключений. Не всегда присутствующие в доме ели за одним столом. К каким же категориям это относилось?

Женщины

В допетровскую эпоху женщины не садились за стол, если в доме собирались гости. Обычно хозяйка дома усаживалась на отдельной лавке у печки и подавала кушанья. За трапезу женская половина семьи усаживалась позднее, когда гости уже расходились.

Соседи

Если сосед или соседка заглядывали по какому-то «невеликому» делу, то за стол их обычно не приглашали. Хотя все зависело от ситуации: могли и пригласить.

Нищие, странники, цыгане

На Руси было принято подавать нищим, привечать «калик перехожих». Порой их усаживали за один стол с хозяевами, особенно если хотели послушать интересные рассказы о местах, где те побывали, и о людях, с которыми те встречались на своем пути.

Но часто, особенно в богатых домах, их кормили отдельно, например, вместе со слугами, или разрешали устроиться в сарае, пристройке, куда приносили еду.

Цыган же было просто опасно пускать в дом, так как они были вороваты. Обычно в этих случаях ограничивались милостыней.

Просители

Если человек являлся с какой-то просьбой в дом высшего по рангу (например, старосты, чиновника), то его редко звали к столу. Хотя хозяин мог принимать его и сидя за столом. Пришедший излагал своё дело, хозяин выслушивал его, давал ответ, и тот уходил.

Слуги

В семьях зажиточных крестьян и других представителей низших сословий работники (батраки) обычно ели за одним столом с хозяевами. Но в домах более знатных прислуге отводилось для принятия трапезы место на кухне или в людской.

Нежеланные гости

Могли не пригласить к столу человека, с которым изначально сложились враждебные отношения: с таким было попросту опасно преломлять хлеб-соль, он мог даже отравить хозяйскую еду. К нежеланным гостям относились и преступники, чье преступление было известно — воры, убийцы, разбойники.

Боялись принимать пищу вместе с людьми, которые слыли колдунами, ведьмами, хотя в зависимости от ситуации их могли и усадить за общий стол.

Больные люди

Не садились за один стол с инфекционными больными, прокаженными, ведь от них можно было заразиться. Избегали душевнобольных, если те вели себя буйно, неадекватно. Чаще всего таким людям давали еду, но отдельно, не сажая за хозяйский стол.

В принципе определенных правил, с кем можно сидеть за одним столом, а с кем нельзя, на Руси никогда не существовало. Обычно хозяева дома сами решали этот вопрос.