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Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок 

Lenta.ru 3 часа назад
Красота сына Лукашенко привлекла внимание россиянок
Фото: Lenta.ru
Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек. Свое восхищение 15-летнему Николаю Лукашенко пользовательницы выразили в Twitter.
Как отмечает «Комсомольская правда», Николай появляется на публичных мероприятиях с ранних лет и пользуется популярностью в социальных сетях. Во время прямой трансляции парада молодой человек, сидящий в первом ряду недалеко от президента России Владимира Путина, попал в объектив оператора и вскоре стал объектом обсуждения у телезрительниц.
Так, в Twitter женщины массово посвящали посты красоте сына белорусского лидера.
«Выпила бокал вина, теперь сижу и думаю, как же сложно, когда расстояние разделяет с любимым человеком. Вот я сейчас в Екатеринбурге, а Коля Лукашенко в Москве», «Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый…», «Коля Лукашенко похож на принца Уильяма в том же возрасте», «Мне одной сын Трампа кажется обычным? А Коля Лукашенко реально краш», «У меня сердечко екнуло, как увидела», «Смотрю Парад ради того, чтобы увидеть его», — высказались они.
Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.
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Комментарии
Люди , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , принц Уильям , Комсомольская правда
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