Сын ушел из дома из-за откровенных снимков матери 

Все мечтают о том, чтобы заработать много денег, не прилагая к этому особых усилий. Карла Белуччи нашла такой способ, продавая откровенные фотографии на сайте для взрослых.

Из-за нового занятия матери старший сын ушел из семьи. Тем не менее, женщина не собирается отказываться от прибыльной подработки.

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15-летняя дочь хочет присоединиться к ней и создать свою страницу в приложении, но Карла велела ей подождать до совершеннолетия.

38-летняя Карла Белуччи ведет противоречивый образ жизни и нетрадиционно подходит к воспитанию детей. Жительница Хартфордшира в прошлом году призналась, что инсценировала депрессию, чтобы бесплатно сделать пластическую операцию на носу стоимостью 7 000 фунтов (около 604 000 рублей).

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Карла рассказала, что зарабатывает 800 фунтов (около 69 000 рублей) в неделю, почти ничего не делая. Она продает откровенные фотографии на сайте для взрослых. Мужчины подписываются на ее страницу в приложении Only Fans и ежемесячно платят 12 фунтов (около 1 000 рублей) за просмотр пикантного контента. На аккаунт Карлы подписаны разные мужчины, среди которых есть и женатые, и пенсионеры и, даже, известные личности. Она не против стать любовницей одного из «папочек», который будет ее обеспечивать.

Британку часто троллят в соцсетях, но ее это не беспокоит. Черный пиар — это тоже пиар, а зарабатывать деньги, не прилагая усилий, хочет каждый.