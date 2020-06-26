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Удивительная история близнецов, родившихся с разницей в 10 лет 

Мира Маркина 3 часа назад
История близнецов, родившихся с разницей в 10 лет
Фото: depositphotos.com
Как правило, нам не приходится сомневаться в том, что близнецы — это дети одного возраста. Казалось бы, разве может быть иначе? Оказывается, может! Одна из таких историй недавно произошла в Китае. Подробнее о ней — в материале "Рамблера".
18 июня издание Daily Mail сообщило о том, что в китайской провинции Хубэй родились братья-близнецы, один из которых младше другого на 10 лет. Такое чудо стало возможным благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
Мать мальчиков прошла через эту процедуру дважды. 11 лет назад, когда госпоже Ван было 30 лет, она обратилась к врачам за помощью, — на протяжении пяти лет ей не удавалось забеременеть самостоятельно.
Благодаря ЭКО в 2010 году Ван родила своего первого сына Лу Лу. Когда ребенок немного подрос, он начал просить у родителей братика или сестренку. И тогда Ван и ее муж вновь обратились в клинику. С прошлой процедуры остались замороженные эмбрионы, и, по счастливому совпадению, самым жизнеспособным из них оказался генетически идентичный близнец Лу Лу.
Малыш весом 3,48 килограммов появился на свет спустя 10 дней после своего брата в той же больнице. Ребенка назвали Тон Тон, что переводится как "тот же самый".
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