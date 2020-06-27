Почему в СССР боролись с рукопожатиями 

Большевики умело использовали пропаганду не только в политических, но и в санитарных целях. «Рамблер» расскажет, почему рукопожатия оказались под запретом.

Одновременно с Гражданской войной в бывшей империи вспыхнули эпидемии испанского гриппа, сыпного тифа и холеры. Централизованная медицинская система рухнула, в антисанитарных условиях заболевали и умирали тысячи людей. Например, от «испанки» умерли актриса Вера Холодная и известный революционер Яков Свердлов

Legion18.ru

В первые годы коммунизма пропаганда объясняла простейшие азы гигиены полуграмотному населению страны, позже власти стали прибегать к необычным методам. Так возник «Союз упрощения приветствий». Общество пропагандировало отказ от рукопожатий. По мнению медиков, это помогло бы снизить количество заболеваний. В целях профилактики начали внедрять лозунг «Долой рукопожатие». Были выпущены соответствующие плакаты и значки.

В пропаганде участвовали и именитые поэты, например, Владимир Маяковский. Он в своей характерной манере вещал: «Долой рукопожатия! Без рукопожатий встречайте друг друга и провожайте!»

Любопытно, что даже в уставе пионерской организации остался след этой борьбы. Знаменитый салют пионеров призван был заменить привычку пожимать руки. Затем антисанитарная тема забылась, а салют остался.