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Почему в СССР боролись с рукопожатиями 

Полина Алферова 2 часа назад
Почему в СССР боролись с рукопожатиями
Фото: depositphotos.com
Большевики умело использовали пропаганду не только в политических, но и в санитарных целях. «Рамблер» расскажет, почему рукопожатия оказались под запретом.
Одновременно с Гражданской войной в бывшей империи вспыхнули эпидемии испанского гриппа, сыпного тифа и холеры. Централизованная медицинская система рухнула, в антисанитарных условиях заболевали и умирали тысячи людей. Например, от «испанки» умерли актриса Вера Холодная и известный революционер Яков Свердлов.
Legion18.ru
В первые годы коммунизма пропаганда объясняла простейшие азы гигиены полуграмотному населению страны, позже власти стали прибегать к необычным методам. Так возник «Союз упрощения приветствий». Общество пропагандировало отказ от рукопожатий. По мнению медиков, это помогло бы снизить количество заболеваний. В целях профилактики начали внедрять лозунг «Долой рукопожатие». Были выпущены соответствующие плакаты и значки.
В пропаганде участвовали и именитые поэты, например, Владимир Маяковский. Он в своей характерной манере вещал: «Долой рукопожатия! Без рукопожатий встречайте друг друга и провожайте!»
Любопытно, что даже в уставе пионерской организации остался след этой борьбы. Знаменитый салют пионеров призван был заменить привычку пожимать руки. Затем антисанитарная тема забылась, а салют остался.
Видео дня. На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Комментарии 5
Люди , Яков Свердлов , Вера Холодная
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