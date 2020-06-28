Как Жуков заставил американцев переделать колу 

Мало кто знает о том, что некогда корпорация Coca-Cola производила свой легендарный напиток в бесцветном варианте. Зачем компания поменяла цвет кока-колы, и как с этим связан маршал Советского Союза Георгий Жуков — читайте в материале "Рамблера".

Во время встречи советского полководца с генералом Дуайтом Эйзенхауэром в побежденном Берлине Жуков впервые попробовал напиток коричневого цвета, к которому сначала отнесся с недоверием. Как оказалось — зря, кока-кола военачальнику очень понравилась. Сложность, однако, составляла реакция Сталина на то, что один из прославленных маршалов будет употреблять американский напиток — символ империализма.

Согласно информации из книги Марка Пендерграста «For God, Country and Coca Cola», Жуков попросил командующего американским сектором оккупированной союзниками Австрии генерала Кларка об изменении окраски кока-колы. Тот, в свою очередь, передал просьбу президенту США Гарри Трумэну , который связался с председателем правления компании Джеймсом Фарли . Именно по его поручению технический руководитель Coca-Cola создал в Австрии новое производство и нашел химика, который смог изменить карамельный оттенок напитка на бесцветный.

Получившуюся кока-колу разлили в прозрачные стеклянные бутылки с белой крышкой, украшенной красной звездой. Первая и последняя партия американского напитка составила 50 ящиков. Разлюбил ли советский маршал кока-колу — неизвестно, однако больше заинтересованности в бесцветной коле не было.