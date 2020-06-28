Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Жуков заставил американцев переделать колу 

Мария Сергеева 6 часов назад
Как Жуков заставил американцев переделать колу
Фото: Wikipedia
Мало кто знает о том, что некогда корпорация Coca-Cola производила свой легендарный напиток в бесцветном варианте. Зачем компания поменяла цвет кока-колы, и как с этим связан маршал Советского Союза Георгий Жуков — читайте в материале "Рамблера".
Во время встречи советского полководца с генералом Дуайтом Эйзенхауэром в побежденном Берлине Жуков впервые попробовал напиток коричневого цвета, к которому сначала отнесся с недоверием. Как оказалось — зря, кока-кола военачальнику очень понравилась. Сложность, однако, составляла реакция Сталина на то, что один из прославленных маршалов будет употреблять американский напиток — символ империализма.
Согласно информации из книги Марка Пендерграста «For God, Country and Coca Cola», Жуков попросил командующего американским сектором оккупированной союзниками Австрии генерала Кларка об изменении окраски кока-колы. Тот, в свою очередь, передал просьбу президенту США Гарри Трумэну, который связался с председателем правления компании Джеймсом Фарли. Именно по его поручению технический руководитель Coca-Cola создал в Австрии новое производство и нашел химика, который смог изменить карамельный оттенок напитка на бесцветный.
Получившуюся кока-колу разлили в прозрачные стеклянные бутылки с белой крышкой, украшенной красной звездой. Первая и последняя партия американского напитка составила 50 ящиков. Разлюбил ли советский маршал кока-колу — неизвестно, однако больше заинтересованности в бесцветной коле не было.
Видео дня. На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Комментарии 4
Люди , Джеймс Фарли , Георгий Жуков , Дуайт Эйзенхауэр , Гарри Трумэн , Coca-Cola
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле Солженицын сидел в ГУЛАГе
Как на самом деле Солженицын сидел в ГУЛАГе
Чем опасна неприкрытая камера на ноутбуке
Чем опасна неприкрытая камера на ноутбуке
Каким стал бы СССР, если бы власть захватил Троцкий
Каким стал бы СССР, если бы власть захватил Троцкий
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Реальные люди, с которых списали героев книг
03:05
Реальные люди, с которых списали героев книг
Люди Истории
Странные вещи, упавшие на людей с неба
05:59
Странные вещи, упавшие на людей с неба
Безумный мир
Страны, в которых победили коррупцию
10:08
Страны, в которых победили коррупцию
Места Безумный мир
К чему приводят игры с яйцами
00:10
К чему приводят игры с яйцами
Люди
Пес на радостях станцевал чечетку
00:13
Пес на радостях станцевал чечетку
Безумный мир
Как кумиром солдат стал придуманный герой
02:47
Как кумиром солдат стал придуманный герой
Истории
Ворона и белка сцепились из-за орехов
01:12
Ворона и белка сцепились из-за орехов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение