Кто был главным криминальным авторитетом в 1990-е

В "лихие 1990-е" в России было много банд и ОПГ, которые занимались грабежом и рэкетом. Одни банды были более известные, другие прославились не так сильно. Однако имена криминальных авторитетов и бандитов знают многие. В эти времена не было одного главного, а каждая банда подчинялась своему основателю. "Рамблер" рассказывает о самом главном криминальным авторитетом 1990-х.

"Сильвестр"

Сергей Тимофеев , который в будущем станет известен под именем "Сильвестр" родился в деревне Клин. С детства он увлекался спортом, потом служил в армии, а в юности перебрался в Москву. Сначала Тимофеев был инструктором по рукопашному бою, а потом зарабатывал на игре в наперстки.

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Уже в 1980-х Тимофеев создал свою первую группировку, которая состояла из спортсменов и занималась рэкетом и вымогательством. В 1989 году его арестовали, а спустя три года он вышел из Бутырской тюрьмы. Уже тогда он стал известен под именем "Сильвестр" и создал единую криминальную структуру.

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Именно Сильвестр был создателем одной из самых страшных ОПГ в истории России, Ореховской. Она была создана из мелких банд, промышлявших в районах Орехово и Борисово. Благодаря своим громким делам криминальный авторитет смог обзавестись связями с другими влиятельными ворами в законе. Ореховская ОПГ воевала с другими бандами и отбирала их территории, постепенно она начала расширяться. В итоге группировка Тимофеева контролировала практически весь нелегальный бизнес в Москве. По некоторым слухам, Япончик дал Сильвестру "добро" на управление Москвой, но многие уверены, что у них на самом деле был конфликт. Однако Ореховская ОПГ во главе с Тимофеевым действовала не долго. В 1994 году Тимофеев погиб.