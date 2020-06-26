Не только Серебренников: за что сидели режиссеры 

26 июня режиссеру Кириллу Серебренникову Мещанский суд Москвы вынес приговор — три года условно и штраф 800 тысяч рублей. Сам кинодеятель приговором остался недоволен и собирается его обжаловать. Тем временем "Рамблер" вспоминает, каких режиссеров и за что приговаривали к заключению.

Режиссер знаменитой картины "Джентльмены удачи" получил работу постановщика на "Мосфильме" в 1958 году, однако его первый проект вышел только через тринадцать лет. Молодой человек будучи вчерашним выпускником затеял драку с неким архитектором, к которому приревновал свою девушку. Пострадавший после удара молотка Серого выжил, однако остался инвалидом, а сам постановщик вернулся в кинематограф только в 1963 году и то ему доверяли только роль со-режиссера. А поставить фильм самостоятельно ему позволили только через несколько лет благодаря поддержке Георгия Данелии

Американский кинодеятель срежессировал всего два фильма: "Держи кулаки" и "Невероятные приключения гномов". Впрочем, список картин, к которым приложил руку продюсер довольно объемен. Тем ужаснее был удар для Голливуда, когда всплыла история с сексуальными домогательствами Вайнштейна. В итоге он лишился наград, хорошей репутации и свободы: в 2020 году его приговорили к 23 годам тюремного заключения. Следует отметить, что резонансное дело спровоцировало так называемый эффект Вайнштейна — феномен массовых публичных обвинений знаменитостей в сексуальных домогательствах.

Постановщика признали одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа" после премьеры культовых кинолент "Тени забытых предков" и "Цвет граната". Однако режиссер открыто отстаивал свое мнение, критикуя советскую культурную политику за цензуру и судебные расправы над интеллигенцией. Параджанова в 1974 году осудили по обвинению в однополых отношениях. Освободился он через четыре года, однако в кинематограф вернулся только в 1983 году.

Иранский кинорежиссер в марте 2010 года был арестован и осужден на шесть лет тюремного заключения за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста. Постановщику запретили заниматься кинематографической деятельностью в течение 20 лет, хотя срок отбывать ему пришлось дома. Впрочем, Панахи не остановил запрет, поэтому в условиях изоляции он снял картину "Это не фильм", которая была показана на Каннском кинофестивале с помощью вывезенной из Ирана флешки, спрятанной в пирожном. Сейчас режиссер продолжает творить, периодически получая награды за кинематографические заслуги.