Дочь Джексона показала архивные фото отца 

Джексон опубликовала пост 25 июня, в день годовщины смерти отца. В подписи к фото она поблагодарила его за "волшебство" и написала, что любит и скучает.

На одном из кадров Джексон стоит один и кривляется, высовывая язык и собирая глаза в кучу. Далее Пэрис опубликовала снимок, где отец целует ее в губы.

Перед серией фото девушки опубликовала цитату Эрнеста Хемингуэя на черном фоне.

"Жизнь каждого человека заканчивается одинаково. Только то, как он жил и умер отличает одного человека от другого"

@parisjackson