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Дочь Джексона показала архивные фото отца 

Елизавета Назарова 1 час назад
Дочь Джексона показала архивные фото отца
Фото: @parisjackson
Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон обнародовала старые фотографии своего отца. Кадрами она поделилась в Instagram.
Джексон опубликовала пост 25 июня, в день годовщины смерти отца. В подписи к фото она поблагодарила его за "волшебство" и написала, что любит и скучает.
На одном из кадров Джексон стоит один и кривляется, высовывая язык и собирая глаза в кучу. Далее Пэрис опубликовала снимок, где отец целует ее в губы.
Перед серией фото девушки опубликовала цитату Эрнеста Хемингуэя на черном фоне.
"Жизнь каждого человека заканчивается одинаково. Только то, как он жил и умер отличает одного человека от другого"
@parisjackson
@parisjackson
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Люди , Майкл Джексон , Пэрис Джексон , Эрнест Хемингуэй
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