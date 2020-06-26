Дочь Джексона показала архивные фото отца 

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон обнародовала старые фотографии своего отца. Кадрами она поделилась в Instagram.
Джексон опубликовала пост 25 июня, в день годовщины смерти отца. В подписи к фото она поблагодарила его за "волшебство" и написала, что любит и скучает.
На одном из кадров Джексон стоит один и кривляется, высовывая язык и собирая глаза в кучу. Далее Пэрис опубликовала снимок, где отец целует ее в губы.
Перед серией фото девушки опубликовала цитату Эрнеста Хемингуэя на черном фоне.
"Жизнь каждого человека заканчивается одинаково. Только то, как он жил и умер отличает одного человека от другого"
@parisjackson
@parisjackson