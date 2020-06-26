Фальшивый врач, спасший 6500 детей 

"Доктор" Мартин Коуни, прозванный "врачом-инкубатором" в свое время был и сумасшедшим, и чудовищем и аморальным человеком в глазах общественности. Однако именно его усилия повлияли на то, что 6 500 маленьких пациентов смогли насладиться жизнью. "Рамблер" рассказывает о подвигах фальшивого доктора.

В 1903 году в Америке появились афиши с призывом посмотреть на недоношенных детей за 25 центов. Предложение заинтриговало многих заманчивыми заголовками. Тогда, стоит сказать, были в моде цирки уродов, а людей другого цвета кожи считали неполноценными.

Courtesy of The New York Public Library

Афиши обещали, что посетителям покажут маленьких существ, которые когда-то станут полноценными людьми, но сейчас они больше похожи на обезьян. Такая информация публиковалась в газете World Fair.

Мартин Коуни называл себя учеником французского доктора Пьера Будена, создавшего инкубаторы для недоношенных детей. Однако на самом деле никакой связи между ними не было.

Аттракцион "врача-инкубатора" работал вплоть до 1940 года, в течение которых посетители платили четверть доллара, чтобы увидеть недоношенных младенцев и сложные аппараты для поддержания жизни. Обеспечение одного ребенка стоило по 15$ в день (при переводе на современные деньги — 400$ или около 28 000 рублей). То есть клиенты сами поддерживали жизнь бедных детей, желая поглазеть на такое "чудо".

Коуни считал нравы своего времени, обрекающие недоношенных детей на смерть, бесчеловечными и пытался спасти малышей. "Врач-инкубатор" тщательно следил за своими пациентами, не допуская, чтобы кто-то из персонала импровизированного госпиталя-аттракциона курил или употреблял алкоголь.

Его нещадно критиковали, осуждали, а он продолжал свое дело спасения младенцев, сумев помочь 6 500 недоношенным детям. К сожалению, великий гуманист XX века скончался в нищете.