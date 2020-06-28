«Я сыта по горло твоей тупостью» 

Семья бывшего президента Туниса Бен Али сосредоточила в своих руках сказочные богатства. На счету главы государства, только по официальным данным, было пять миллиардов долларов. Однако настоящую злость у народа вызывал даже не он, а его супруга Лейла — бывшая парикмахерша. Несмотря на то что женщина была на 21 год моложе мужа, она ловко руководила им и всей страной, в то время как их дочери заводили тигров в качестве домашних питомцев и заказывали десерты из Сен-Тропе. После бегства Бен Али в его дворце обнаружили множество безумно дорогих, но абсолютно безвкусных вещей, включая пушки, золотых сфинксов и чучело ягуара. За что семью экс-президента ненавидел весь Тунис — в материале «Ленты.ру» из цикла о роскошной жизни правителей всех времен.

«Садись в самолет, придурок!»

Международный аэропорт Тунис-Карфаген. На частный самолет, отправляющийся в саудовский город Джедда, спешно грузят огромные коробки, набитые дорогими вещами. Рядом с трапом стоит 74-летний старик и держит в руках маленький чемодан. В этом мужчине сложно узнать только что свергнутого президента Туниса Бен Али, руководившего страной последние 23 года.

«Я не хочу улетать из Туниса, я хочу остаться здесь и умереть здесь», — как-то жалобно просил он. К нему резко повернулась его 53-летняя жена Лейла и злобно процедила: «Заткнись и садись в самолет, придурок! Я по горло сыта твоей тупостью! Мне надоело расплачиваться за твои ошибки!»

Один из помощников бывшего лидера, генерал Али Сириани, стоявший рядом с Лейлой на взлетно-посадочной полосе, смачно выругался и подтолкнул Бен Али со словами: «Боже, ну, поднимайтесь же уже на борт». Экс-президент неспешно пошел вверх по трапу в сопровождении жены, сына Мохаммеда, дочери Халимы и ее жениха, а также дворецкого и двух служанок-филиппинок.

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В близком окружении президентской семьи рассказывали, что глава государства очень боялся супругу и беспрекословно выполнял все, что она требовала. Так, еще в 2009 году Бен Али, которому поставили диагноз рак простаты, хотел покинуть президентский пост, однако жена категорически запретила ему это делать, утверждая, что он должен находиться у власти до тех пор, пока их младший сын Мохаммед не подрастет и не сможет возглавить государство. Либо же пока она сама не станет президентом.

Военный, сопровождавший Бен Али во время полета в Джедду, потом вспоминал, что бывший президент каждые десять минут подходил к пилотам и спрашивал: «После того, как мы приземлимся в Джедде и вам надо будет возвращаться домой, в Тунис, вы же возьмете меня с собой?» Те в ответ соглашались — такое распоряжение они получили от Лейлы. Но на родину Бен Али так и не вернулся. В Тунисе военный трибунал заочно приговорил его к четырем пожизненным заключениям и штрафу в 100 миллионов долларов по обвинениям в убийствах, злоупотреблении властью, контрабанде наркотиков, коррупции и растрате государственных средств.

Ручной тигр и мороженое из Сен-Тропе

Тунисского президента местные жители всегда недолюбливали. Но к его супруге Лейле Трабелси питали более глубокие чувства — ее они просто ненавидели. За одержимость роскошью и вовлеченность в коррупционную структуру ее прозвали «арабской Леди Макбет».

Лейла выросла среди десяти братьев и, получив минимальное образование, пошла работать в местную парикмахерскую. В зените славы она оказалась, когда вышла замуж за Бен Али в 1992 году. Они познакомились намного раньше, когда будущий президент был генералом и в счастливом браке воспитывал трех дочерей. 21-летняя разница в возрасте и наличие семьи женщину не смутило, и она стала его любовницей.

Солгав, что ждет мальчика, Лейла заставила мужчину развестись. Впоследствии она сумела сохранить брак, когда у них родилась девочка, а потом еще одна. Третьим ребенком стал долгожданный наследник, которого назвали Мохаммедом.

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Первая леди обожала спортивные машины и шопинг в Дубае, где она за раз спускала сотни тысяч долларов. Не отставали и дочери. Они тоже любили роскошные вещи и дорогую одежду. Младшая дочь Несрин предпочитала заказывать во дворец еду из разных стран мира. Так, например, на принадлежавшем семье президента самолете могли привезти мороженое и десерты из Сен-Тропе.

Эти и другие подробности тунисцы узнали благодаря сайту WikiLeaks , который опубликовал дипломатические депеши, в которых посол США в Тунисе описывал роскошь, окружавшую правящий клан. В частности, он вспоминал о торжественном ужине в доме Несрин и ее мужа Сахра эль-Матри в одном из шикарных особняков, расположенных на побережье.

По словам дипломата, называвшего семью президента квазимафией, в клетке на вилле жил ручной тигр, которого кормили деликатесами

Народ считал, что страной правит вовсе не сам Бен Али, а жена, загнавшая его под каблук, и ее семья. Брат Лейлы Белхассен Трабелси отвечал за перестановки в правительстве и в Центробанке , а также собирал дань с местных бизнесменов. В частности, однажды разгорелся скандал с McDonald's. Сеть фастфуда не смогла проникнуть на местный рынок, отказавшись платить взятки семье президента.

Страницы из Корана в спальне, золотые сфинксы и чучело ягуара

Тунисцы всегда подозревали, что Бен Али и его 117 родственников живут по-королевски, но они даже представить не могли, какие богатства на самом деле находятся в их дворцах. Такая возможность им представилась после бегства бывшего лидера из страны. Новые власти обыскали два загородных дворца экс-президента и обнаружили там огромное количество наличных и драгоценностей на 27 миллионов долларов, два килограмма марихуаны, а также незадекларированные археологические ценности.

Помимо этого, в резиденции в Сиди-Бу-Саид на берегу моря нашли чучело ягуара, двух золотых сфинксов, настольный футбол, DVD-диски с голливудскими блокбастерами (среди них фильм «Мистер и миссис Смит» с Бредом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях), мраморные статуи и детские игрушки. На стене в президентской спальне висел огромный проектор, который демонстрировал страницы из Корана.

На территории этой роскошной виллы был огромнейший бассейн, посадочная площадка для вертолета и даже две старинные пушки. В гараже стояли десятки роскошных машин (включая Lamborghini Gallardo LP 460, Bentley Continental, Porsche, Lamborghini, Jaguar, бронированные Cadillac и Maybach), в гардеробных висела одежда известных брендов, предметы искусства и живописи, а также драгоценности, которые родные президента не смогли взять с собой в изгнание.

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Вместо этого они прихватили деньги. Как только в Тунисе начались волнения, Лейла, почуяв неладное, спешно вывезла в Дубай 1,5 тонны золота из тунисского Центробанка стоимостью 45 миллионов евро. У самого Бен Али, только по официальным данным, на французских счетах было пять миллиардов долларов.

Как впоследствии рассказывали местные журналисты, первыми побывавшие в покинутой бывшим лидером резиденции, «окружающие вещи были безумно дорогими, но так и кричали о том, что у семьи президента плохой вкус».

Все это имущество тунисские власти решили распродать в декабре 2012 года, чтобы пополнить казну. Посетители со всего мира съехались, чтобы посмотреть на сокровища, принадлежавшие президенту и его родственникам.

На торги выставили 39 автомобилей (в частности, там был Mercedes племянника Бен Али стоимостью два с половиной миллиона долларов, как у короля Марокко), 300 комплектов ювелирных украшений, включая колье первой леди, украшенное тысячей бриллиантов, и свыше 12 тысяч других аксессуаров.

Среди них была одежда, сумки, часы, предметы искусства, мебели и интерьера, антикварные вещи. Общая стоимость лотов составила 13 миллионов долларов

Платья, костюмы, пальто и туфли бывшей первой леди, стоившие баснословных денег, всегда вызывали зависть у тунисских женщин. На этом аукционе вся одежда Лейлы была развешана и расставлена по цветам: красный, белый, черный. Стартовая цена сумок начиналась от трех тысяч евро, так же, как и костюмы бывшего президента. Каждое пальто его супруги оценивали, как минимум, на тысячу евро дороже.

За семью воротами

Семья президента, запросившая политическое убежище в Саудовской Аравии, поселилась в Джедде под охраной местных солдат. Власти королевства предоставили в распоряжение Бен Али и его родных роскошный дворец из белого мрамора и с семью воротами, в котором обычно останавливаются высокопоставленные гости. Отстраненный от власти глава государства пообещал взамен вести себя тихо и в политику не лезть.

Подданные Саудовской Аравии были уверены, что семья Зин аль-Абидина бен Али в королевстве долго не задержится, так как она не привыкла соблюдать действующие в государстве строгие религиозные правила.

Так, например, Лейла и ее дочери всегда носили модные западные наряды и никогда не надевали головные уборы, закрывающие лицо

Впоследствии дочь Несрин с мужем поселилась в Катаре, а брат бывшей первой леди Белхассен Трабелси осел в Италии. Сама Лейла осталась в Джедде вместе с супругом, продолжая при этом часто летать на элитный шопинг в Кувейт и Катар.

Последние три месяца жизни Бен Али проходил лечение в одном из медицинских центров Саудовской Аравии. Он умер от сердечного приступа 19 сентября прошлого года в возрасте 83 лет. Семья Бен Али до последнего надеялась, что власти Туниса разрешат доставить тело на родину и провести прощальную церемонию. Но им в этом отказали. Экс-президента похоронили через два дня в священном для мусульман городе Медина. Церемония была довольно скромной.