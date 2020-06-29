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Пенсионер, которого больше не пускают в казино 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Гонсало Гарсия-Пелайо — знаменитый испанский математик и продюсер, которому удалось заставить работать рулетку на себя. «Рамблер» расскажет о нем подробнее.
Казалось бы, в рулетке 37 лунок, вероятность выпадения какого-либо числа абсолютно случайна, и не поддается анализу. Однако Гонсало так не считал. Он называл рулетку «не слишком идеальным колесом». Гонсало начал анализировать игру в различных казино Мадрида, и фиксировать результаты. В ходе его расследования оказалось, что одни номера рулетки выпадали чаще остальных.
Гарсия-Пелайо решил проверить свою теорию на практике. Для этого он выбрал знаменитое Casino de Madrid. Всего за одну ночь ему удалось выиграть 600 евро. А за все время, которое Гонсало играл в столичном казино, он выиграл более одного миллиона евро.
Casino de Madrid даже подали в суд, обвинив математика в шулерстве. Однако испанский суд встал на сторону Гонсало. Судебный процесс длился с 1990 по 2004 год. Гонсало стал одним из немногих игроков, выигрыш которых не смогли отобрать в суде.
После этого Пелайо стал настоящей знаменитостью. Все казино Испании стали с подозрением относиться к такому расчетливому игроку и близким ему людям.
В 2012 году о Гонсало был снят фильм «Короли рулетки», а сам Гарсия-Пелайо написал книгу, в которой подробно рассказал о своей битве с казино.
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