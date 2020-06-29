Ирма Грезе: история самой жестокой женщины 

К своим 20 годам Ирма Грезе стала самой опасной надзирательницей нацистского лагеря. «Рамблер» расскажет о ней подробнее.

Грезе родилась в 1923 году в Мекленбурге, на севере Германии. Ирму и ее четверых братьев и сестер воспитывал отец, который часто применял физическое насилие для поддержания дисциплины.

В 14 лет Грезе добровольно вступила в Лигу немецких девушек. Она мечтала стать медсестрой. И в 1939 году Ирма поступила в госпиталь СС «Хоэнлихен», где она училась у хирурга-ортопеда Карла Гебхардта, который проводил медицинские эксперименты над заключенными.

В 18-летнем возрасте Грезе присоединилась к СС для охраны центров содержания женщин и детей. После прохождения тестов и медицинского освидетельствования, Ирму отправили на обучение в Равенсбрюк, где она регулярно избивала заключенных без причины.

В 1944 году Ирма стала отвечать за лагерь, в котором было тридцать тысяч женщин. Она купила двух собак, которых намеренно держала голодными, чтобы те стали злыми и были готовы причинить боль заключенным. Грезе избивала женщин за то, что они были стройнее, чем она. Девушка также любила наблюдать за операциями, проводившимися без анестезии.

В апреле 1945 года британские войска пытались арестовать Ирму. Она достала свой револьвер и хотела выстрелить в спину генерала Боба Дэниела, но у нее ничего не вышло. После ареста ее спросили, почему она совершала подобные злодеяния. На что Ирма ответила:

«Наш долг — уничтожить антисоциальные элементы, чтобы обеспечить будущее Германии».

13 декабря 1945 года Ирма Грезе была повешена за свои преступления. На виселицу она отправилась с улыбкой на лице.