Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирма Грезе: история самой жестокой женщины 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ирма Грезе: история самой жестокой женщины
Фото: wikipedia.org
К своим 20 годам Ирма Грезе стала самой опасной надзирательницей нацистского лагеря. «Рамблер» расскажет о ней подробнее.
Грезе родилась в 1923 году в Мекленбурге, на севере Германии. Ирму и ее четверых братьев и сестер воспитывал отец, который часто применял физическое насилие для поддержания дисциплины.
В 14 лет Грезе добровольно вступила в Лигу немецких девушек. Она мечтала стать медсестрой. И в 1939 году Ирма поступила в госпиталь СС «Хоэнлихен», где она училась у хирурга-ортопеда Карла Гебхардта, который проводил медицинские эксперименты над заключенными.
В 18-летнем возрасте Грезе присоединилась к СС для охраны центров содержания женщин и детей. После прохождения тестов и медицинского освидетельствования, Ирму отправили на обучение в Равенсбрюк, где она регулярно избивала заключенных без причины.
В 1944 году Ирма стала отвечать за лагерь, в котором было тридцать тысяч женщин. Она купила двух собак, которых намеренно держала голодными, чтобы те стали злыми и были готовы причинить боль заключенным. Грезе избивала женщин за то, что они были стройнее, чем она. Девушка также любила наблюдать за операциями, проводившимися без анестезии.
В апреле 1945 года британские войска пытались арестовать Ирму. Она достала свой револьвер и хотела выстрелить в спину генерала Боба Дэниела, но у нее ничего не вышло. После ареста ее спросили, почему она совершала подобные злодеяния. На что Ирма ответила:
«Наш долг — уничтожить антисоциальные элементы, чтобы обеспечить будущее Германии».
13 декабря 1945 года Ирма Грезе была повешена за свои преступления. На виселицу она отправилась с улыбкой на лице.
Видео дня. Пес на радостях станцевал чечетку
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто был главным криминальным авторитетом в 1990-е
Кто был главным криминальным авторитетом в 1990-е
Как на самом деле Солженицын сидел в ГУЛАГе
Как на самом деле Солженицын сидел в ГУЛАГе
Как узнать, что ваш телефон на прослушке
Как узнать, что ваш телефон на прослушке
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Агрессивные зайцы устроили бой на дороге
01:00
Агрессивные зайцы устроили бой на дороге
Безумный мир
Как бороться с шумными соседями сверху
00:14
Как бороться с шумными соседями сверху
Люди
Почему Гитлер повторил ошибки Первой мировой
08:37
Почему Гитлер повторил ошибки Первой мировой
Истории Люди
Пес-шутник искупал хозяина в реке
00:11
Пес-шутник искупал хозяина в реке
Безумный мир
Что убило космонавта Владимира Комарова
06:43
Что убило космонавта Владимира Комарова
Люди Истории
Реальные люди, с которых списали героев книг
03:05
Реальные люди, с которых списали героев книг
Люди Истории
Странные вещи, упавшие на людей с неба
05:59
Странные вещи, упавшие на людей с неба
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение