Почему знаменитого революционера называли «безумным»

После смерти имя каждого знаменитого человека обрастает легендами. В Советском Союзе имена героев революции бронзовели, при этом многие необычные моменты из их жизни оставались за кадром. Одним из таких борцов за счастье трудового народа был Симон Тер-Петросян, для товарищей по борьбе просто — Камо, прозванный безумным.

Армянский революционер

С юных лет, после отчисления из церковного училища, Симон окунулся в революционную деятельность. Позднее в советской Армении его именем стали называть улицы и проспекты, но до революции молодым человеком больше интересовалась полиция. Как и Сталин, горячий кавказец Камо прославился тем, что очень ловко организовывал теракты и грабил банки и магазины, чтобы наполнить партийную кассу. При этом Камо был честен с товарищами, никогда не брал себе ни гроша из богатой добычи. После побега из тюрьмы и знакомства со Сталиным в 1905 году Камо руководил отрядом боевиков, который занимался экспроприациями.

Максим Горький — летописец Камо

Особенно тепло о Камо отзывался писатель Максим Горький. В его мемуарах есть строки, описывающие собрания революционеров в его квартире на пересечении улиц Моховой и Воздвиженки. Периодически, как писал Горький, на них нападали черносотенцы, которых очень ловко и грамотно рассеивала небольшая боевая дружина кавказской молодежи под предводительством лихого Камо. Причем об армянском революционере писатель слышал столько удивительного, что если бы не знал его лично, то никогда не поверил бы в подобную смелость и везение. Соратники по партии называли Камо безумным, но считали его невероятно удачливым террористом.

Однажды Ленин поручил ему закупить и привезти в Россию оружие из-за рубежа. Поскольку средств у партии не было, Камо решил добыть их у властей. В 1907 году в Тифлисе группа боевиков Камо ограбила казачий конвой, перевозивший деньги казначейства. Казаков закидали бомбами, а улов революционеров составил 300 тыс. рублей золотом (примерно 5 млн долларов в современном эквиваленте). Учитывая, что полиция знала номера купюр, их для обмена вывезли в Финляндию к Ленину, а оттуда в Европу для закупки оружия.

Немецкие психиатры против кавказского революционера

Покупку на краденые деньги оружия в Берлине поручили все тому же незаменимому Камо. Дело шло отлично. Им были приобретены маузеры, патроны к ним и взрывчатка. Но революционера-контрабандиста настигла беда. В немецкую полицию на него поступил донос, и молодого человека после обыска забрали. Партия оружия, взрывчатка в чемодане с двойным дном, большая сумма денег — повод для ареста и высылки в Россию более чем серьезный. Но как раз отправки домой Камо больше всего и опасался. Чтобы этого не случилось, он изобразил из себя сумасшедшего. Его определили в психушку. Лучшие врачи Германии пытались уличить симулянта. Напрасно. Его зрачки не реагировали на боль, а сам «больной» прекрасно справлялся с ролью буйно помешанного. Камо голым посадили в холодный подвал — никакой реакции. Революционер часами стоял на бетонном полу, будто статуя. Наконец врачи поверили в его помешательство. Российским властям революционера выдали с диагнозом душевнобольного, что и спасло его от виселицы. Камо посадили в Метехский замок, а затем в психиатрическую больницу, из которой он благополучно бежал. К своим товарищам он вернулся совершенно нормальным, заявив, что европейцы не имеют никакого представления о стойкости и артистичности кавказцев. С тех пор за революционером закрепилась кличка «безумный Камо».