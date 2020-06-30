Ева Браун: главные тайны биографии жены Гитлера 

Историки говорят, что в жизни Гитлера было 8 женщин. Причем одна из них стала его официальной супругой. Ева Браун — ее биография хорошо изучена, но все-таки существуют некоторые факты, которые мало известны.

Ева родилась в Германии в семье учителя. С детства она была тонкой натурой и много внимания уделяла своей внешности. Родители пытались ей дать хорошее воспитание, в результате Ева окончила монастырскую школу, а затем поступила в институт английских фрейлин. Благовидное воспитание до сих пор смущает многих историков, которые не понимают, как в 17 лет она могла заинтересоваться 40-летним мужчиной. Некоторые приписывают ей жажду власти. Хотя личные архивы Браун свидетельствуют о безропотной любви.

Любовь или самопожертвование?

Знакомство Евы и Адольфа произошло в 1929 году. Сначала они встречались тайно. И только после самоубийства Гели (предыдущей пассии фюрера) Браун приобрела «официальный» статус любовницы. Говорят, что любовь вряд ли была взаимной. Адольф изменял Еве. Что касается брака, то он сразу дал понять ей, что это невозможно. В течение 13 лет она сопровождала его в качестве эскорта. На основании многих исследований историки утверждают, что Гитлер обладал массой комплексов, и ему льстило, что столь юная особа преклоняется перед ним. Так ли это было, сейчас сказать сложно. Накануне своей смерти Гитлер отдал приказ сжечь все документы. Поэтому восстанавливать все детали этой любовной истории историкам пришлось по сохранившейся в личных архивах переписке. В любом случае факт того, что пара по истечению нескольких лет начала жить в одном доме, вряд ли подтвердит полное безразличие Адольфа.

Была ли у пары физическая связь

Ориентация Гитлера еще при его жизни вызывала вопросы. В послевоенные годы этому вопросу посвятили немало исследований. И здесь существует множество версий. Одни утверждают, что он был импотентом, некоторые верят, что он был латентный гей. Достоверно установить этот факт невозможно. Все эти теории порождают версию о том, что отношения Адольфа и Евы были только платоническими. Хотя из ее личной переписки историки делают вывод, что физическая связь между ними все-таки была.

Попытки самоубийства

За свою жизнь Ева предприняла три попытки суицида. Как утверждают историки, первые две попытки свести счеты с жизнью для Евы были всего лишь театрализованным выступлением. В 1932 году она пыталась застрелиться. Спустя три года, в 1935 она предприняла попытку суицида, наглотавшись снотворных таблеток. Подтвердить демонстративность этих действий практически невозможно, но в исторических кругах эти попытки расцениваются как желание привлечь внимание фюрера. Как известно, третья попытка суицида была успешной. К тому же, скорее всего, она была спланированной. 29 апреля 45 года пара заключила законный брак. Но их семейное счастье длилось недолго. Уже 30 апреля Ева Браун вместе с уже законным супругом совершили самоубийство, отравившись цианистым калием. Несмотря на все перипетии, Ева закончила свою жизнь под фамилией Гитлер.