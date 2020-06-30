Светлана из России начала путешествовать, еще будучи студенткой. Уроженка Сочи успела побывать в США, Индии, Испании и других странах, однако для жизни и работы выбрала Китай. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о переезде и жизни в КНР.

Я начала путешествовать по разным странам, когда училась в университете. Сначала это были программы и стажировки, так я побывала в Америке, Индии и Испании, а потом и других странах. После окончания бакалавриата в 2019 году, когда мне представилась возможность выбирать самостоятельно страну для жизни и работы, я выбрала Китай.

Во-первых, потому что здесь хороший заработок — с этим не поспоришь. Китай занимает первые позиции в мировой экономике, зарплаты, соответственно, растут. Я работаю преподавателем английского языка и при желании и должном упорстве могу зарабатывать 2,5-3,5 тысячи долларов в месяц. А если вы еще и свободно говорите на китайском, то выбор карьеры становится шире. Во-вторых, визу в России получить несложно, главное — предоставить нужные документы. В-третьих, история и культура: за этим точно стоит поехать в Китай.

У меня сложилась такая картинка, потому что Китай — коммунистическая страна, как и СССР. Я даже не понимала, чего ожидать на самом деле. Китай всегда казался мне закрытой страной, так как о нем никогда ничего не рассказывали, кроме политических новостей. Самым страшным для меня было изучение китайского, он мне плохо давался, а жить в стране без знания языка — трудно. Но оказалось все не так плохо, как я представляла.

Работу я нашла еще в России через агентство и была уверена, что все будет хорошо. Но самое интересное началось по приезде. Наш работодатель решил, что мы должны бесплатно работать дополнительные часы, и вообще не соблюдал условия контракта. Я не знала, что делать: оставаться ли на этой работе и продолжать терпеть либо рискнуть, все бросить и найти новую работу. Нужно было дождаться зарплаты, так как мои деньги уже заканчивались. Я так и сделала и выбрала второй вариант.

В итоге все обернулось в лучшую сторону. Новую работу оказалось найти очень легко, так как иностранцы тут востребованы абсолютно в любом городе. Так, я начала работать на новую компанию, с которой сотрудничаю и по сей день. Я работаю в международном центре, куда приходят дети с родителями. У нас преподают английский язык, физкультуру, изобразительное искусство и музыку. Это похоже на дошкольное образование для детей в России. Все занятия проходят на английском языке. Я веду не только английский, но и все остальные предметы.

Я, как и китайцы, стала уделять больше внимания своему здоровью. Здесь это развито, существует прямо какой-то культ здоровья. Вот иду я на работу — вижу, как около моего дома люди в парке занимаются йогой или бегают. Выхожу с работы — вижу, как бабушки занимаются танцами.

Еще, как и большинство азиатов, почти все китайцы выглядят не на свой возраст. Я так и не разгадала эту тайну, но думаю, что это из-за еды. Они едят много овощей и фруктов, так как тут просто изобилие всего по достаточно низким ценам. Ну и, конечно, занимаются спортом.

Также меня удивила безопасность. Хотя многие иностранцы и жалуются на коммунистический строй и камеры слежения вокруг, зато в Китае очень безопасно. Это одна из самых безопасных стран, где я когда-либо бывала.

VPN в основном используют только иностранцы, потому что в Китае на каждое приложение есть свой аналог. (Доступ к ряду иностранных сайтов на территории КНР ограничивается в рамках проекта «Золотой щит», — прим. «Ленты.ру».) Российский «ВКонтакте» очень популярен в стране как средство для общения.

Так, местные используют аналог Google Baidu . Китайская поисковая система владеет сервисами для хранения фото, картами, своей социальной сетью и десятком других ресурсов. Также есть WeChat — мессенджер по типу WhatsApp или Viber. Twitter тоже запрещен, его аналог — Sina Weibo. YouTube в Китае заменяет сеть Youku. И так далее: есть аналоги Facebook, Википедии, в которой, кстати, информации намного больше, чем в английской версии. То же самое с Instagram.

Особенно я люблю Китай за то, что здесь все можно сделать, не выходя из дома. Абсолютно все, что ты захочешь, можно заказать или оплатить удаленно: еду, товары, коммунальные услуги и прочее. Наверное поэтому все свободное время многие мои знакомые китайцы сидят дома. Им просто незачем выходить. Например, моя соседка за все время проживания со мной ни разу не готовила, она заказывает еду три раза в день, через 10 минут ее привозят.

Отдельно стоит затронуть тему продуктов. Здесь нет качественного молока — такого, как у нас. Китайцы не употребляют молоко, сыр и творог, я тоже не ем молочные продукты. Но, думаю, для многих это проблема. Йогуртов и молока здесь полно, но все это сделано из порошка. Также тут вообще нет культуры распития кофе. Всем известно, что в Китае развит культ чая, оттого и мало кофеен. Единственное, что спасает кофеманов, — это Старбакс

Медицина здесь на высшем уровне. Я проходила медосмотр и посетила местную поликлинику. Сразу на входе меня встретили и дали бланк, я заполнила все свои данные. Затем мне дали стикеры, на которых уже была напечатана вся информация обо мне для докторов. Каждый врач забирает себе стикер и клеит на пробирки. То есть не вы пишете свое имя каждому врачу, а он забирает у вас наклейку, все быстро и без очередей. Обычно прием стоит около 200 юаней (около двух тысяч рублей). Когда я делала тест на коронавирус, то заплатила уже около пяти тысяч рублей.

Однажды я заболела здесь ангиной, мне пришлось ехать в больницу. Сразу на входе меня встретили и сопроводили к врачу. Доктор провел осмотр, мне сделали рентген, я сдала анализы, и мне сразу же их дали на руки вместе с таблетками и выпиской о диагнозе. Это очень удобно, так как не надо ехать в аптеки искать там все лекарства.

Когда регистрируешься в больнице, выдают карточку, на нее нужно положить деньги, и с нее списывают счет за все анализы и лекарства. Потом страховая компания возвращает потраченную сумму. Не надо заполнять никакие бумаги и задавать множество вопросов, что очень экономит время. В общем, от китайской медицины у меня только положительные впечатления.

Самым большим открытием для меня было то, что тут очень много стильно одетых людей. В метро, на прогулке или в магазине, неважно где, они всегда выглядят отлично, одеты со вкусом, как будто только что сошли с обложки журнала. Они самыми первыми сметают все на полках модных домов в разных частях света.

Местные жители — это вообще отдельная тема для разговора. В Пекине, где я живу, всего каких-то двадцать лет назад вообще не было иностранцев. Для местного населения до сих пор в новинку видеть человека из другой страны, особенно европейской внешности. Я уже привыкла, что на меня везде смотрят, особенно старшее поколение. Поначалу все фотографировались со мной в людных местах.

Потихоньку интерес угас, и я тоже стала частью этого населения. За все время моего проживания тут ни один китаец не сказал и не сделал ничего плохого в мой адрес. Они всегда дружелюбные и улыбчивые, спрашивают откуда я, а потом говорят, что в России и правда самые красивые девушки, а мне всегда приятно.

Я больше общаюсь с молодым поколением. Но если взять старшее, то большинство мужчин любят смачно харкать прямо на улице, да еще и со звуком, это у них в культуре, как и чавкать. К этому я до сих пор не могу привыкнуть.

Кстати, китайцы не пользуются дезодорантами и при этом не пахнут. А китаянки не удаляют волосы на теле, для меня это было просто шоком, потому что по этой причине я не могла найти бритву ни в одном магазине. Нет ни воска, ни сахара для депиляции. По аналогии с дезодорантами. Все потому, что ни на ногах, ни на руках волос у китаянок практически нет, зато на голове шевелюра мечты.

Когда началась ситуация с коронавирусом, я путешествовала по Филиппинам и даже не подозревала, что в стране, где я живу, что-то произошло. Я прилетела последним рейсом из Манилы в Пекин 2 февраля и с тех пор не покидала страну, хотя мои родители и друзья советовали мне не возвращаться в Китай, а просто поехать в Россию, пока ситуация не наладится.

По прилете в Пекин я поняла, что вся страна замерла. В аэропорту никого не было, на улицах тоже, в продуктовые магазины впускали только по 20 человек — закупить продукты, — везде измеряли температуру. Пришлось свыкаться с новой реальностью и жить в новом мире, где я не выходила неделями из дома, потому что боялась. Хотя меня никто не заставлял сидеть на карантине, я могла выходить куда угодно. Заставляли сидеть дома только тех, кто прибывал в Пекин из других провинций. Их проверяли каждый день.

Первый месяц распространения инфекции — февраль — я провела дома, выходила только за продуктами в перчатках, очках и маске. Тогда для всех сделали приложение, по которому отслеживали, выезжал человек за пределы города или нет. Его проверяли везде: на входе в метро, по пути на работу. Даже сейчас на входе в торговые центры или рестораны его проверяют. Если человек выезжал за пределы города, его сажают на карантин. У него при сканировании приложения загорится красная стрелочка, что запрещает вход в метро и другие общественные места.

В марте я уже начала работать, но только онлайн, так продолжается и сейчас. В апреле уже частично начали открывать предприятия, и люди начали выходить из домов. Дистанцию требовалось соблюдать абсолютно везде: в метро можно было садиться через одного человека, за столики в ресторанах только по двое, а в лифте нельзя было находиться больше трех человек. Никуда не пускали без маски и проверки температуры.

В мае почти все заведения открылись, кроме образовательных и развлекательных учреждений, я до сих пор работаю онлайн. Обещают, что в июне начнут работать школы и институты, и все наконец-то пойдут в бары и кино, как раньше. Успокаивает только то, что теперь Китай сейчас — самое безопасное место, по крайней мере, на данный момент. Здесь все началось, здесь и закончится.

Я планировала проработать по контракту здесь минимум год, а потом пообещала себе определиться. Но уже сейчас вижу, что эта страна удовлетворяет все мои потребности, и, в принципе, мне здесь все нравится. Я живу в хорошем районе, мне нравится моя работа, у меня здесь есть друзья, и я много путешествую — о чем можно еще мечтать! Я скучаю только по родителям. Но дети должны идти своей дорогой и просто радовать их.